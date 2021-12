PLOA-2022 já tem 235 emendas parlamentares

O Secretário Adjunto de Turismo de Mato Grosso, Jefferson Preza Moreno, foi empossado como vice-presidente da região Centro-Oeste do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo (Fornatur), na noite desta quinta-feira(09.12), em Bonito (MS). Ele é um dos membros da nova diretoria executiva do Fórum eleita no último mês de outubro.

O Fornatur é responsável por deliberar sobre temas importantes do turismo brasileiro, integrando as demandas estaduais, regionais e nacionais. O colegiado atua como órgão de assessoramento do Ministério do Turismo, quanto à preparação e implementação do Plano Nacional de Turismo e nas discussões dos principais programas e projetos do setor.

Para o secretário mato-grossense, o dia foi de grande relevância para sua trajetória profissional e da Seadtur. “Esse é um momento histórico para Mato Grosso, que irá favorecer toda a cadeia turística regional, sou grato por fazer parte da nova diretoria. Nós da Seadtur temos trabalhado muito para fomentar o cenário turístico da nossa região destacando o Pantanal, Chapada dos Guimarães, Nobres, Araguaia, a região Amazônia mato-grossense e o etnoturismo como região dos Xingus e Campo Novo dos Parecis. Entendemos também que devem ser valorizados cenários como a Chapada dos Veadeiros, Bonito, Brasília e outros destinos belíssimos que temos no Centro-Oeste”, ressalta Moreno.

Moreno agradece ainda ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, e ao Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, pela oportunidade de trabalhar as políticas públicas do turismo. “Deixo meus agradecimentos ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, e ao Governador por me escolher para cumprir essa missão. Além de me apoiar e acreditar no turismo como potencial de desenvolvimento”.

A recém-empossada diretoria executiva do Fornatur terá mandato de dois anos, iniciado efetivamente em janeiro de 2022.

O lema da nova gestão é “Turismo, mesmos destinos, novas possibilidades”. A presidência ficou com Fabrício Amaral (GO). Já as diretorias regionais serão ocupadas apenas por mulheres. A Região Nordeste será representada por Ruth Avelino (da Empresa Paraibana de Turismo); a Região Norte por Rosa Janaína (Secretaria de Estado do Turismo do Amapá); a Região Sudeste por Lenise Loureiro (da Secretaria Estadual de Turismo do Espírito Santo) e a Região Sul por Isabela Tioqueta (da Paraná Turismo).