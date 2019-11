PM abre a 37ª edição das Olimpíadas Militares nesta segunda-feira (25)

A Polícia Militar dá início na segunda-feira (25.11), às 7h30, à 37ª edição das Olimpíadas Militares, no pátio do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG), em Cuiabá. As competições se estenderão até sexta-feira (29.11), nas modalidades masculina e feminina.

O evento integra 350 policiais atletas de nove delegações de unidades militares da Capital e do interior do Estado, com disputas de futebol, vôlei de areia, futsal, cabo de guerra, ordem unida, corrida de revezamento, tiro policial, abordagem policial, natação, entre outros.

As competições, com exceção de natação, futsal e tiro, serão realizadas no QCG.

O comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, fará a abertura oficial das Olimpíadas ao lado de comandantes regionais da PM.

Um representante da delegação do 4º Comando Regional de Rondonópolis, junto com a equipe que foi campeã na edição de 2018, conduzirão a tocha olímpica.

Serviço

Abertura da 37ª edição das Olimpíadas Militares

Data e hora: segunda-feira (25.11), às 7h30

Local: Quartel do Comando Geral da PM – Avenida do CPA, bairro Jardim Novo Paraíso