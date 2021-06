PM apreende 161 tabletes de maconha em área rural de Rondonópolis

Policiais militares do 5º BPM de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) apreenderam na noite desta quarta-feira (16.06), 161 tabletes de maconha, na zona rural da cidade.

A equipe realizava patrulhamento pela MT-130 nas proximidades da Unidade Prisional da Mata Grande e notaram um veículo Siena branco e uma motocicleta, ambos ligados na estrada.

Com a aproximação da viatura, os veículos saíram em alta velocidade. No pedágio na MT-130, o carro não parou e quebrou a cancela. Em fuga, o condutor perdeu o controle do veículo que saiu da pista e entrou em uma área de mata quando foram detidos pela polícia. Os tabletes estavam enrolados em plástico filme. Foi encontrado ainda um comprovante de pagamento de abastecimento ocorrido horas antes na área central da cidade.

Serviço

