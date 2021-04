PM desmonta organização criminosa e prende cinco em operação sobre desvio de carregamento de soja

Policiais do 2º Pelotão de Força Tática da Polícia Militar no município de Sorriso (420 km de Cuiabá) prenderam cinco suspeitos, sendo três caminhoneirs, e apreenderam R$ 29 mil em dinheiro, R$ 2 mil em cheques, um veículo Gol e três carretas durante operação sobre desvio de carregamento de soja. Também foram apreendidas notas fiscais com indícios de falsificação.

A ação ocorreu neste sábado (24.04), após denúncia do desvio de uma carga de soja e o sumiço do motorista, um homem de 35 anos. Além de não entregar a primeira carga, o caminhoneiro retornou à transportadora com ordem de novo carregamento.

A transportadora acionou a Central de Operações da PM (Copom) e logo depois ocorreram as prisões dos três motoristas e a apreensão das carretas. Eles estavam no estacionamento de um posto de combustíveis no setor industrial.

O motorista responsável pela carga que sumiu estava com R$ 18,7 mil em dinheiro. Um outro caminhoneiro portava R$ 4,5 mil em dinheiro e R$ 2,1 mil em cheques. O terceiro caminhoneiro estava com R$ 6,5 mil em dinheiro.

De acordo com a apuração feita pela equipe de Força Tática durante a operação, os caminhoneiros estavam reunidos no local aguardando a chegada de novas notas fiscais com ordens para carregar soja em outras transportadoras da cidade.

O homem que trazia as notas, de 24 anos, também acabou sendo preso. Além de documentos com indícios de falsificações, os policiais militares também apreenderam dois carimbos de empresas transportadoras.

O quinto preso era motorista de veículo de transporte de passageiro por aplicativo. Ele disse que já havia feito três viagens com o portador das ordens falsas. Argumentando ser estudante de direito, o motorista por aplicativo resistiu à prisão, porém acabou sendo contido e levado à Delegacia juntamente com os demais suspeitos.

Os cinco suspeitos, dinheiro, documentação e outros produtos apreendidos foram entregues na Delegacia da Polícia Judiciária Civil, onde as investigações sobre a atuação do grupo devem prosseguir.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 08000.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.