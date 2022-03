PM e PJC desarticulam quadrilha que utilizava pet shop de fachada para tráfico de drogas

Além de apresentar projetos em suas áreas de pesquisa e extensão rural, pesquisadores da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) aproveitaram a agenda internacional nos Estados Unidos para prospectar recursos em agências de fomento.

Na capital, Washington (DC), o Dr. Daniel Abreu, do Programa Agrisciences da UFMT e o Dr. da Empaer, Wininton Mendes da Silva, promoveram nesta quinta-feira (11.03), duas importantes reuniões, a primeira, com diretores do The World Bank Group e a segunda, com um representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Para Daniel Abreu, a conversa foi bastante produtiva e serviu para alinhar as intenções dos trabalhos que já vem sendo executadas nas linhas de fomento de ambas as instituições americanas. “A reunião serviu para estreitar as relações com as instituições que já fomentam trabalhos importantes no Brasil”.

Segundo Wininton Mendes, ambas as reuniões foram essenciais para entender como as agências de fomento trabalham e quais as suas demandas. “Esperamos que possam surgir boas propostas de projeto a partir desse primeiro alinhamento e que essa aproximação seja promissora para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo Programa Agriscences e pela Empaer, que trabalham em completa sinergia”.

Os pesquisadores retornam para o Brasil neste domingo (13.03).

Pesquisadores da Empaer e da UFMT em reunião nos EUA (Foto: Empaer)