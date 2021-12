PM faz entrega de 13 toneladas de alimentos e brinquedos em MT

A Polícia Militar, através dos seus respectivos batalhões e comandos especializados realizou, durante os dias 22 e 23 de dezembro, a doação de 13 toneladas de alimentos e cerca de 5 mil brinquedos para a população mato-grossense em situação de vulnerabilidade social.

Através de policias militares da Força Tática, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade dos municípios de Sorriso, Vila Rica e Rondonópolis receberam 600 cestas básicas e mais de 500 brinquedos.

Em Rondonópolis, uma tonelada de alimentos foi entregue à população de baixa renda do bairro Jardim Amélia, através do 5º Batalhão de Polícia Militar.

No município de Vila Rica, a Força Tática do 10º Comando Regional arrecadou 86 cestas básicas, que foram entregues a famílias do bairro Jardim América.

Na cidade de Sorriso, o 12º BPM, em parceria com as demais Forças de Segurança Pública do município presentearam cerca de 3 mil crianças com brinquedos, panetones, materiais escolares, bicicletas, cestas de natal e cestas básicas. A ação fez parte da operação Natal Feliz e atendeu mais de 400 famílias.

“Nessa 10ª edição do Natal Feliz tivemos doações de empresas, pessoas individuais e até crianças. Foi um momento de muita emoção poder participar dessa corrente do bem. A Polícia Militar agradece a todos pelas doações e por nos tornarem a ponte entre o cidadão de bem e as famílias carentes”, destacou o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Jorge Almeida.

Na Capital, o Batalhão Rotam, através do programa “Ser Família Natal Solidário”, realizou a entrega de 500 cestas especiais de Natal e 300 brinquedos para as famílias atendidas pelos projetos sociais Jiu-Jitsu ROTAM, Escolinha de Futebol Grêmio ROTAM e da comunidade da região do bairro Dom Aquino e adjacências.

Já no Norte do Estado, pelo 15º Comando Regional, a Operação Natal Feliz entregou mais de 600 cestas básicas e 4.500 brinquedos em nove municípios do “Nortão”.

As arrecadações e doações beneficiaram as cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Novo Mundo, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Itaúba, Nova Santa Helena e União do Norte. “Essa expressiva arrecadação se dá em virtude da confiança que a comunidade deposita na Polícia Militar É gratificante demais fazer a entrega desses alimentos a famílias carentes, levanto alento e alegria aos que mais necessitam nesse momento do ano marcado por festas e confraternizações”, disse o comandante do 15º Comando Regional, tenente-coronel James Jácio Ferreira.