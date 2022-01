PM fecha depósito do crime organizado e apreende 100 kg de droga e artefatos explosivos

Policiais da Força Tática fecharam um depósito de entorpecentes e artefatos explosivos do crime organizado, na tarde de segunda-feira (03), em Rondonópolis. Cerca de 100 quilos de drogas entre maconha e haxixe foram apreendidos na ação policial.

Durante patrulhamento tático, os policiais visualizaram indivíduos correndo de uma residência localizada na Rua B-1, no bairro Pedra Noventa. A equipe da Polícia Militar verificou que a casa estava toda aberta, sem portão e que os suspeitos tinham corrido em direção ao um córrego.

Os policiais identificaram um odor muito forte de maconha vindo da residência. O local foi checado e a polícia encontrou em cima de um colchão com 190 invólucros de Skank/supermaconha, 81 tabletes de maconha pura e inúmeros tabletes de haxixe; totalizando aproximadamente 100 kg de entorpecente.

Ainda no imóvel, a PM apreendeu balanças de precisão, caderno com anotações de nomes e números telefônicos, e artefatos explosivos, como emulsão explosiva, espoletas e cordeis detonante. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada para fazer a devida remoção e destinação correta dos explosivos.