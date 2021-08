PM fecha garimpo ilegal em Matupá e prende dois homens em flagrante

Deputado Thiago Silva percorre ruas e dialoga com população Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve este final de semana percorrendo ruas e feiras de Rondonópolis com objetivo de realizar a prestação de contas do seu mandato parlamentar. Todo semestre o parlamentar realiza essa atividade desde quando foi presidente de bairro e vereador por dois mandatos no município.

No domingo (1), o parlamentar, junto com sua equipe, visitou a feira da Vila Operária. Feirantes e consumidores também apresentaram reivindicações de melhorias para os bairros da cidade e as feiras livres.

“Nosso compromisso é com o cidadão mato-grossense e quero construir um mandato participativo e transparente com nossas ações desenvolvidas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso”, disse o deputado.

O parlamentar tem percorrido municípios do estado para apresentar os resultados do mandato e principalmente ouvir as principais demandas e sugestões da população local.

A aposentada Isaldina Xavier, avalia que o deputado tem feito a diferença na defesa das pessoas que mais precisam e o trabalho transparente mostra seu compromisso com o cidadão.

Balanço – Ao todo Thiago Silva tem 14 leis sancionadas, 843 indicações, 127 projetos de lei e 53 requerimentos apresentados.

“Tenho muito orgulho de poder dialogar com a população e representar os anseios de cada cidadão na Assembleia Legislativa. Nosso objetivo com este trabalho é realizar um mandato alinhado com as demandas da população que sempre está fazendo indicações de melhorias para a comunidade”, finaliza Thiago Silva.