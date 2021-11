PM forma 27 novos policiais militares no Curso de Operações Rotam

Vinte e sete policiais militares formaram no 8º Curso de Operações Rotam da Polícia Militar de Mato Grosso, na noite desta quinta-feira (18.11), na Capital. A solenidade de formatura aconteceu no pátio do Quartel Geral e contou com a presença de familiares dos alunos e autoridades.

A cerimônia de formatura foi presidida pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, e contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e dos comandantes do Comando Especializado de Policiamento (Cesp), coronel José Nildo Silva de Oliveira, e do Batalhão Rotam, tenente-coronel Willian Dorileo.

O coronel Assis conta que o curso de alto nível demostra o papel primordial do Batalhão Rotam para a Segurança Pública, através do radiopatrulhamento tático em todo o Estado. “A Rotam faz uma grande diferença institucional quando oferece qualificações deste alto nível operacional. Queremos agradecer o Governo do Estado pelos avanços dentro do sistema Segurança Pública, como a rede de rádio digital, viaturas novas e armas modernas. Isso nos motiva a dedicarmos na missão de servir e proteger ainda mais”, destaca.

A capacitação recebeu inicialmente 45 policiais, mas apenas 27 alunos conseguiram chegar à reta final de uma das formações mais desafiadoras da Polícia Militar. Os policiais formados no COR vão atuar em 11 Comandos Regionais.

O comandante do Batalhão Rotam, tenente-coronel Willian Dorileo, explica que o 8º COR teve duração de três meses, sendo dois meses de atividade teórica e um mês de estágio operacional nas ruas. “Durante o estágio operacional, esses policiais mostraram que já estão prontos para atuarem nas ruas, a Operação Genesis é o resultado deste preparo operacional”, ressalta o comandante, lembrando que a Rotam apreendeu mais de 427 kg de cocaína, um prejuízo de cerca de R$ 18 milhões para as organizações criminosas.

Lotado no 5º Comando Regional de Barra do Garças, o aluno COR 06, tenente Raulyson Cabalheiro Leite, da Força Tática, conta da alegria em concluir a formação e também se tornar um multiplicador de conhecimento da doutrina Rotam. “Esse curso nos exige muito do físico e mental do policial que se dispõe em servir ao patrulhamento tático. É uma instrução que nos engrandece e transforma a vida do policial. Agora retorno para Barra do Garças com incumbência de ser um “águia de Rotam” na nossa unidade de Força Tática”.

Para saber mais sobre o 8º Curso de Operações Rotam da Polícia Militar, acesse os links abaixo e tenha acesso ao material exclusivo e gratuiro feito pelo PMCAST.

Spotify: https://bitlybr.com/SuTO

Google Podcast: https://bitlybr.com/NMtWTKg

Anchor: https://bitlybr.com/j2MLBty