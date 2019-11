PM forma quinze policiais especializados em policiamento montado

A Polícia Militar realizou a formatura de quinze policiais do 6º Curso de Policiamento Montado, na tarde desta sexta-feira (01.10), na sede da Cavalaria, em Cuiabá.

O curso de 47 dias, preparou os policiais para o uso de equinos e seus equipamentos, e apresentou novas técnicas e meios diferenciados de força específicos para o atendimento de ocorrências graves de perturbação da ordem. Entre os formandos, também concluíram o curso, dois policiais dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás.

Durante a solenidade, o comandante geral da PM, coronel Jonildo José de Assis destacou o alto nível da instrução. “Esse tipo de policiamento não é fácil, é complexo e de grande responsabilidade. Não é apenas montar no cavalo e fazer policiamento, é necessário técnica. Agora é que vem a responsabilidade ao calçarem essas esporas”, disse o coronel.

Da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, a major Natally Braga obteve a melhor nota do curso, conquistando o posto de 01 da turma. A militar conta que não tinha formação e que graças a instrução vai poder assumir a função de subcomandante da cavalaria em seu estado. “Graças a Polícia Militar de Mato Grosso hoje eu saio daqui com essa formação, que me permitirá ser uma multiplicadora de conhecimento técnico em policiamento montado. Fui a primeira colocada da turma e é incrível aprender a trabalhar com cavalos, esses animais que tanto gosto são primorosos e uma ferramenta importante para o policiamento ostensivo”, explica a major.

O comandante do RPMOn ou Cavalaria, tenente-coronel Walmir Rocha destaca que as instruções recebidas durante o período do curso foram oferecidas pela melhor equipe da unidade que qualificada e habilitada para as possíveis demandas que possam exigir policiamento ostensivo e operações de controle de distúrbios.

O ato solene, prestigiado por autoridades militares, civis e familiares dos policiais formandos foi encerrada com a entrega das esporas prateadas que coroam os policiais como cavalarianos.