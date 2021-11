PM homenageia 50 personalidades civis e militares com medalha “Macaúba”

Em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (19.11), no auditório Gervásio Leite, no Tribunal de Justiça do Estado de MT, a Polícia Militar homenageou mulheres civis e militares com a entrega das medalhas “Sargento PM Antônia Macaúba da Costa”. Na cerimônia, alusiva ao Dia da Mulher Policial Feminina, 50 personalidades foram agraciadas com a honraria.

O ato solene foi presidido pelo coronel Jonildo José de Assis, comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, e homenageou 47 policiais militares que se dedicaram ao trabalho em prol de uma segurança pública mais humana, democrática e comunitária, e outras três mulheres civis.

“Hoje tivemos a grande satisfação de estarmos juntos das nossas heroínas, que fazem e desenvolvem um brilhante trabalho em todos os rincões de Mato Grosso. É um dia de alegria e de reconhecimento, é o mínimo que a instituição pode fazer para reconhecer o valor de cada uma dessas mulheres. Enquanto estivermos à frente da instituição, a nossa mulher policial militar será devidamente valorizada e defendida”, destacou coronel Assis.

Representando a presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, Maria Helena Gargaglione Póvoas, a desembargadora do TJ Helena Maria Bezerra Ramos foi uma das civis homenageadas com a medalha Macaúba. Em seu discurso, falou das conquistas das mulheres no âmbito profissional e falou dos desafios a serem superados. “Primeiramente, me sinto muito honrada em receber a medalha, que leva o nome de uma mulher que foi exemplo na Polícia Militar com os seus serviços prestados. Sabemos das dificuldades que as mulheres enfrentam no dia a dia, e é exatamente em eventos como esses que precisamos refletir ainda mais, pensar no que podemos fazer para melhorar a nossa realidade”, disse a desembargadora.

Instituída em 2020 com a finalidade de agraciar as policiais militares, bem como outras mulheres que tenham demonstrado dedicação e atuação meritória no serviço operacional, a homenagem leva o nome da sargento Antônia da Costa Macaúba, que integrou uma das primeiras turmas de policiais femininas e se destacou na instituição pela celeridade, notabilidade e aptidão na atividade policial, qualidades ressaltadas pela coronel da reserva, Zózima Dias dos Santos, uma das militares que foram agraciadas. “Fico triste por ela não estar mais entre nós, mas me sinto honrada em ter servido com ela na Polícia Militar, onde fomos as primeiras militares formadas aqui na Capital. Uma pessoa batalhadora, de muito caráter e postura. Me sinto privilegiada em receber essa medalha”.

A solenidade contou ainda com uma apresentação do Corpo Musical da PM e palestras voltadas ao público feminino.