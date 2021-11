PM homenageia policiais militares femininas com medalhas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) lança, no dia 30 de novembro, os livros “Espécies Arbóreas da Estação Ecológica do Rio Ronuro” e “Biodiversidade da Estação Ecológica do Rio Ronuro”. O evento será realizado no auditório Arne Sucksdorff, na sede da Sema, em Cuiabá, às 15h30.

As obras abordam a riqueza da fauna e da flora existentes na Estação Ecológica do Rio Ronuro, que é uma unidade de conservação de proteção integral com 102 mil hectares do bioma Amazônia, localizada no município de Nova Ubiratã (472 km distante de Cuiabá).

Os livros foram elaborados pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) campus de Sinop, em parceria com a Sema e com apoio da Assembleia Legislativa (ALMT) e Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), com recursos do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA).

SERVIÇO:

Lançamento dos livros “Espécies Arbóreas da Estação Ecológica do Rio Ronuro” e “Biodiversidade da Estação Ecológica do Rio Ronuro”

Data e hora: terça-feira (30.11), às 15h30

Local: Auditório Arne Sucksdorff, na sede da Sema, em Cuiabá