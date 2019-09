PM identifica assaltantes e recupera R$ 59 mil de roubo em agência bancária de Juara

Unindo música com gastronomia e artesanato, artistas mato-grossenses se reúnem neste sábado (07.09), na Casa Cuiabana, para um tributo a Belchior. O show Amar e mudar as coisas será conduzido por Luciana Bonfim, que estará acompanhada dos músicos Vini Batera e Roosevelt de Jesus.

Alucinação, Como Nossos Pais, Coração Selvagem, Velha Roupa Colorida, A Palo Seco, Apenas um Rapaz Latino americano e Fotografia 3×4 são algumas das canções que compõem o repertório do tributo a Belchior.

De volta aos palcos, Almerinda promete muitas gargalhadas para o público que for conferir Almerinda Show, domingo (08.09), no Cine Teatro Cuiabá. Na peça, Almerinda (interpretada por André D`Lucca) recebe vários convidados, como Sarah Mitch, Cris Chaves, Ju Grislólia e Thales de Paiva.

Os eventos são apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Quer saber mais? Confira a programação completa.

Casa Cuiabana

Tributo a Belchior

No show “Amar e mudar as coisas”, Luciana Bonfim interpreta clássicos e canções de Belchior. Pela primeira vez em Cuiabá, o músico lendário ganha tributo de artistas da terra, capitaneados pela cantora. O show “Amar e mudar as coisas” ecoará como um manifesto. Vai rolar discotecagem, bar e feirinha de artesanato, vinil, sebo e culinária.

Quando: 07/09

Horário: das 19h às 00h

Onde: Casa Cuiabana (Av. Gen. Valle, 181, Bandeirantes)

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 + itens de higiene pessoal (meia entrada). Antecipados no sebo Rua Antiga do Metade Cheio.

Informações: (65) 99313-1286, 99962-0352 ou 98149-6456 e https://www.facebook.com/events/508855423208221/?ti=icl

Cine Teatro Cuiabá

‘Almerinda Show’

Para quem pensa que Almerinda George Lowsbi parou de falar de política, está enganado! Ela, que é politizada até nos relacionamentos amorosos, jamais deixará este assunto fora de sua vida. Nesta peça, Almerinda, que é protagonizada pelo ator, diretor, roteirista e produtor, André D`Lucca, recebe vários convidados, entre amigos e alunos do Espaço Incasa. Entre os convidados estão a diva Sarah Mitch, com a música pop e autoral, Cris Chaves, representando a MPB, Ju Grislólia, com o melhor do samba, e Thales de Paiva com ritmos nordestinos, trazendo o forró.

Quando: 08/09

Horário: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia entrada) e R$ 20 + um litro de leite (ingresso solidário)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Filmes

O Profissional (Léon, Luc Besson, França, 1995, 143’) – Em Nova York, o assassino profissional Léon (Jean Reno) não vê sentido na vida. Quando a família vizinha é morta por policiais envolvidos com drogas ele decide proteger Mathilda (Natalie Portman), uma menina de 12 anos que é a única sobrevivente da família. Ela deseja se tornar uma assassina, para poder vingar a morte do seu irmão de quatro anos. Enquanto ela cuida da casa e ensina o pistoleiro a ler e a escrever, ele lhe ensina o básico de como manejar uma arma.

A exibição do filme integra o projeto ‘Encontros com Cinema’, lançado em 2017 para difundir produções cinematográficas que estão fora do circuito comercial dos cinemas brasileiros.

Quando: 10/09

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Estudantes da rede pública não pagam ingresso.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Valente – A princesa Merida deve seguir os costumes do seu reino e tomar-se rainha ao lado do cavalheiro que conseguir a sua mão durante um torneio de arco e flecha. Mas Merida está determinada a trilhar o seu próprio caminho e desafia a tradição ancestral.

A exibição do filme integra o projeto A Escola Vai ao Cine Teatro, voltado a estudantes e professores de instituições de ensino de Cuiabá e região.

Quando: 10/09

Horário: 9h e 15h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: Para as escolas da rede pública de ensino, as sessões são gratuitas, basta realizar o agendamento escolar. O público geral paga R$ 4.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Galeria de Artes Lava Pés

Exposição Sen[S]ação – Com obras de Vitória Basaia, Gonçalo Arruda, Junne Fontenelle, Marcelo Velasco e Miguel Penha, a exposição coletiva Sen[s]ação está em cartaz na Galeria Lava Pés, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, com entrada franca e livre para todas as idades. A mostra fica aberta ao público até 15 de outubro.

A curadoria da mostra é de Marcelo Velasco, e reúne pinturas, esculturas e instalações. Nela, os cinco artistas exibem seus trabalhos mais recentes, organizados num projeto de expografia que promete mexer com as sensações do público.

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, em cartaz até dia 15 de outubro

Horário: das 8h às 18h

Onde: A Galeria de Artes Lava Pés está localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés) nº 510, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Ingresso: Gratuito

Informações: (65) 3613-0232

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h, e oferece ao público uma exposição permanente composta por peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa e peças adquiridas por doações particulares. Destaque para os famosos retábulos da antiga Catedral demolida em 1968 e a nova ala de instrumentos musicais da Igreja do Bom Jesus de Cuiabá do período colonial.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é considerado um dos mais importantes monumentos de estilo eclético que exibe combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Foi fundado em 10 de março de 1980.

Serviço

Quando: Aberto à visitação de quarta a domingo.

Horário: 9h às 17h.

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho.

Ingresso: quarta a sábado: R$10 ou meia entrada R$ 5. Domingo: entrada gratuita

Mais informações: (65) 3646-9101

Residência dos Governadores

Primeira edificação de status oficial, a Residência dos Governadores foi inaugurada na década de 1940. Além de servir como morada a 14 governadores, serviu de hospedagem para o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1941, quando ele fez sua primeira visita a Mato Grosso.

A Residência dos Governadores está aberta para visitação com uma mostra permanente e didática, composta por itens do antigo mobiliário, como objetos, pratarias e louças.

Serviço

A Residência dos Governadores é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na rua Barão de Melgaço, nº 3565, Centro de Cuiabá. A entrada é gratuita. Aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às18h. Telefone: (65) 3613-0232. Email: equipamentos@secel.mt.gov.br