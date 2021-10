PM impede fuga de suspeitos de roubo a residência e liberta 12 pessoas mantidas em cárcere privado

Uma comitiva do Governo de Mato Grosso, representada pelas secretarias de Fazenda (Sefaz-MT) e de Segurança Pública (Sesp-MT) e pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI), esteve nesta quarta-feira (27.11) na Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). A visita técnica foi realizada com o objetivo de conhecer o sistema de monitoramento de câmeras na fiscalização do trânsito de mercadorias, realizado pela fisco cearense.

A equipe também esteve em São Paulo, visitando empresas que detém o software de vídeo monitoramento. Os encontros possibilitaram a troca de ideias e experiências sendo fundamental para Mato Grosso que está implantando o Projeto Sem Parar – que possui o mesmo escopo de utilizar câmeras para monitorar o transporte de mercadorias.

“Essas visitas técnicas foram realizadas com o objetivo de verificar in loco o que cada órgão tem de eficiência em seus projetos e também o que teve de problemas, para que os mesmos erros não sejam cometidos por nós. Essa troca de conhecimentos enriquece muito os nossos processos na Sefaz”, afirma o secretário Adjunto de Administração Fazendária, Kleber Geraldino.

O gestor do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados da Sefaz-MT, Nelson Viana, lembra que o Estado está passando por uma transformação digital com o Programa Mais MT. De acordo com ele, isso incentivou a busca em conhecer projetos que já estão implementados em outros locais, como Ceará e São Paulo.

“A ideia central é ver como esses Estados fazem essas capturas de OCR (balanças dinâmicas e câmeras inteligentes), como trabalham isso com as notas, como fazem a fiscalização de trânsito. A ideia principal é como isso foi desenhado e como essas secretarias estão aproveitando as informações”, pontua Nelson.

No estado do Ceará, a comitiva de Mato Grosso conheceu alguns sistemas importantes no monitoramento do trânsito de mercadorias, por meio de câmeras, como o Sistema de Trânsito de Mercadorias (Sitram) e o Sistema de Credenciamento (Sicred). A equipe também visitou a sede de fiscalização itinerante, em Itaitinga, para conhecer o acompanhamento de imagens está sendo realizado.

Já no estado de São Paulo, além de visitar algumas empresas com expertise no mercado de câmeras e softwares de monitoramento, a equipe esteve no Centro de Informações e Inteligência (COI), do município de Indaiatuba, para conhecer o sistema de monitoramento e fiscalização utilizado na área de Segurança Pública. Hoje, a cidade hoje é considerada modelo, devido ao sucesso na implantação de controles utilizando a tecnologia para aumentar os níveis de segurança das cidades.

Além dos representantes da Sefaz, acompanharam as visitas Mato Grosso o gerente técnico do Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria da Segurança Pública (Sesp-MT), Nunes Ramos da Silva, e o analista de tecnologia e assessor executivo da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), Saffyk Vicuna.

Crédito da foto: Assessoria Sefaz-CE

Sem Parar

O Sem Parar é um projeto está inserido dentro de um dos eixos do Mais MT – lançado em outubro de 2020 como o maior programa de investimentos públicos, da história de Mato Grosso, com recursos que somam R$ 9,5 bilhões. Com ele, o Governo do Estado vai dinamizar a fiscalização fazendária, de trânsito e do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT).

O sistema de monitoramento será interligado com os demais órgãos que poderão utilizar os dados em suas ações.

(Com informações da assessoria da Sefaz-CE)