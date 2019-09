PM inaugura consultório de atendimento psicológico e social no 3º Batalhão de Cuiabá

A professora de Sociologia, Maria Teixeira, da Escola Estadual Júlio Muller, localizada no município de Barra do Bugres (a 168 quilômetros de Cuiabá), foi uma das profissionais de educação do país selecionadas para participar do Programa Estágio Participação, promovido pela Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

Durante três dias, de 16 a 18 de setembro, a professora e os demais participantes passaram por um circuito pedagógico e puderam vivenciar o Poder Legislativo, por meio de diferentes metodologias educativas.

A professora explica que, durante o estágio, tiveram formação sobre democracia e cidadania na escola, com o objetivo de proporcionar aos professores esclarecimentos sobre estes temas.

“Muitas vezes promovemos projetos na escola com o intuito de colocar os estudantes como protagonistas, participantes e atuantes de forma democrática e cidadã e não percebemos que estes projetos têm um viés mais assistencialista do que democrático”, ressalta.

Conforme Maria Teixeira, foram três dias de aprendizado profundo e de muitas reflexões acerca da educação, e a rede de conhecimento, criada no encontro, se estendeu para além do estágio em Brasília.

“Entendemos que a troca de experiências precisa continuar, se amparando na busca por um ensino democrático e de qualidade para os nossos estudantes e também para nós professores que somos eternos aprendizes”.

O programa Estágio Participação é um projeto educativo que tem o objetivo de estimular a participação democrática e cidadã por meio atividades que propiciem conhecimento sobre o Poder Legislativo, aproximando Parlamento e sociedade. Os participantes passam por um circuito pedagógico na Câmara dos Deputados em que possam vivenciar o poder legislativo por meio de metodologias educativas ativas e dialógicas, passando por experiências de educação para democracia que possam depois ser levadas para as escolas.

Entre os anos de 2015 e 2018, o programa atendeu estudantes universitários. Em 2019, está sendo direcionado aos educadores de escolas públicas com um ciclo de três edições, realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro. Para este ano, foram convidados para participar os educadores que se inscreveram no programa “Missão Pedagógica no Parlamento” nas edições de 2017, 2018 e 2019 e que foram aprovados no curso Educação para Democracia e o Parlamento.

“Foi muito gratificante participar do programa, conhecer o Congresso Nacional e seu funcionamento, estar conectada com professores de todos os estados brasileiros, e perceber, que embora exista uma diferença regional, os problemas vivenciados no chão da escola se assemelham. Os projetos e a busca por soluções se complementam”, observa.