PM lamenta morte de sargento da ativa lotado no 1º Comando Regional de Cuiabá

A Polícia Milita lamenta e informa com profundo pesar a morte do sargento da ativa, James Neves de Oliveira, 47 anos, lotado no 1º Comando Regional de Cuiabá.

James estava internado desde domingo passado (14.04), quando deu entrada na UPA Morada do Ouro com sintomas da Covid-19. Da UPA, na sexta-feira (19.03), o policial foi transferido para o antigo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, unidade referência do SUS em Cuiabá para tratamento da Covid-19.

Ele permaneceu no hospital referência até o final da manhã desta segunda-feira (21), quando apresentou insuficiência renal e outras complicações decorrentes da doença e não resistiu. A morte dele ocorreu no final da manhã, por volta das 11h30, segundo familiares.

Nascido na cidade de Alto Paraguai, interior de Mato Grosso, James Neves ingressou na carreira militar em 2003, na função de soldado, por meio de concurso público. No dia 25 deste mês completaria 18 anos de serviços prestados à sociedade mato-grossense como policial militar.

A esposa do sargento James, Célia Pereira, também contraiu a Covid-19 no mesmo período que o marido, porém se recuperou em casa, sem necessidade de internação hospitalar, de acordo com um familiar.

O sepultamento do policial está previsto para a tarde desta segunda-feira (22), em Cuiabá.