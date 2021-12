PM lamenta o falecimento do ex-comandante-geral da instituição

O projeto ambiental “Águas Claras” realizou um novo plantio de mudas no córrego de Águas Claras, no município de Juscimeira, neste fim de semana. A ação é parte da meta principal do programa de desenvolver um processo de revitalização e urbanização do córrego e promover educação ambiental.

As ações são uma parceria do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço (CBHSL), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), com a prefeitura municipal de Juscimeira. O objetivo é identificar, caracterizar e recuperar aspectos ambientais e legais para as nascentes pertencentes ao córrego e cercar, preservar e promover ações de urbanização do Água Claras.

O plantio de mudas teve participação dos alunos da Escola Estadual Antônio José de Lima. “As atividades do programa iniciaram em 2020, desenvolvendo reuniões, levantamento e diagnósticos de nascentes e devem continuar no ano de 2022”, segundo a vice-presidente do projeto, Maria Carnevali, que é membro do Comitê de Bacias do Rio São Lourenço e analista ambiental da Sema.

Resultados e Ações do projeto

Durante o processo do programa, já foram avaliadas quatro nascentes das cinco principais do córrego Águas Claras, que contam com imagens contendo a localização de cada nascente, a caracterização do uso e ocupação do solo.

Foram feitas também a instalação de placas para reconhecimento de nascentes, levantamento e avaliações das suas condições atuais e ambiental no local e análise da qualidade da água e seus parâmetros físicos e químicos.

Após esse diagnóstico das nascentes, o projeto definiu o tipo de proteção e melhoria para a condição ambiental, em cada local avaliado.

Sendo assim, as ações que estão sendo desenvolvidas nos locais são de: cercamento das nascentes degradadas e curso do córrego, em zona rural e urbana; recuperação e proteção das nascentes em áreas que margeiam corpos d’água; reflorestamento dos locais com baixa cobertura vegetal ao redor da microbacia; terraceamento que constituem em barreiras físicas distribuídas em espaços regulares nas encostas, tendo como função a de controlar a erosão hídrica e contribuir para a produção de água.

*Supervisão de texto de Renata Prata