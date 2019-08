PM lança o 7º Curso de Operações Rotam nesta sexta-feira em Cuiabá

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) divulgou a lista dos ganhadores do primeiro sorteio da Nota MT, realizado nesta quinta-feira (08). 983 pessoas foram contempladas com prêmios de R$ 500 e de R$ 10 mil. A lista é preliminar e segue, agora, para auditoria da Controladoria Geral do Estado (CGE).

Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram: Tiego Gonçalves Kisque; Daiany Aparecida Silva Dos Reis; Marcelo Boabaid Bertazzo; Sandra Regina Marques; e Luciano Da Silva Brito. As demais 978 pessoas vão receber prêmios de R$ 500.

Como o resultado da Nota MT é pelo número de bilhete, a mesma pessoa pode ganhar mais de uma vez com bilhetes diferentes, como foi o caso da Daniela Marques Godinho que ganhou três prêmios de R$ 500. Outras 20 pessoas foram contempladas duas vezes no sorteio, com prêmios de R$ 500. Portanto, quanto mais pedir para colocar o CPF na nota, maiores são as chances de receber os prêmios da Nota MT.

Desde que o programa Nota MT começou, em 17 de junho, com o objetivo de incentivar a cidadania fiscal, combater a sonegação e estimular a arrecadação, cerca de 50 mil se cadastraram para concorrer aos prêmios mensais e especiais. Quem também quiser participar precisa cadastrar o CPF na Nota MT, pelo site ou aplicativo, e pedir a inclusão do número do documento nas notas fiscais durante a realização de uma compra.

Para este primeiro sorteio, 45.700 pessoas concorreram aos prêmios, com 424.675 bilhetes eletrônicos.

Confira a lista dos sorteados no site da Nota MT ou no aplicativo.