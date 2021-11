PM liberta refém em cativeiro e prende suspeito por roubo de caminhão no Distrito Industrial

Policiais militares libertaram um motorista mantido de refém em cativeiro e prenderam um dos integrantes da quadrilha por roubo de caminhão, na madrugada deste domingo (07.11), em Cuiabá. Durante o resgate da vítima, um dos suspeitos entrou em confronto com a Polícia Militar, e morreu no local após ser baleado.

Por volta das 23h, a PM recebeu uma denúncia de que um caminhão estaria com sinal de violação de painel e que poderia está sendo roubado, no Distrito Industrial. Equipes do 9º Batalhão e do 24º Batalhão foram até o local, perceberam que as portas do caminhão estavam apenas encostadas. Dentro do veículo, a polícia flagrou o suspeito tentando retirar o rastreador do veículo.

O homem recebeu voz de prisão, ele contou que havia sido pago para apenas retirar o aparelho de monitoramento, e que já havia praticado mais de 10 roubos; a polícia constatou ainda que o suspeito apresentou um documento identificação falso.

O suspeito já preso, relatou que o restante da quadrilha havia levado o motorista do caminhão para um cativeiro e apontou o local. De imediato, os policiais do Batalhão Rotam se deslocaram até um matagal, às margens da BR-364 no km 446, local onde a vítima (o motorista) foi vista com um dos criminosos. A Rotam fez buscas e visualizou o segundo suspeito agachado e a vítima do roubo, os policiais verbalizaram para ele colocasse as mãos na cabeça, porém ao levantar, o suspeito sacou a arma de fogo e atirou contra os policiais, que revidaram a ação.

O homem havia sido baleado e os policiais libertaram o motorista mantido de refém. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento ao suspeito, mas ele veio a óbito no local.

A vítima reconheceu o suspeito preso inicialmente e apontou que as roupas que o criminoso estava usando eram suas. O veículo e o dinheiro (R$ 270) foram devolvidos a vítima. Na ação, a PM apreendeu um aparelho bloqueador de sinal Jammer. O suspeito preso por roubo, sequestro e cárcere privado, ele foi conduzido para a Polícia Civil.