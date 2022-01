PM liberta reféns e prende quadrilha por roubo a loja de eletrodomésticos no CPA

Policiais do Batalhão Rotam libertaram a funcionária de uma loja de eletrodomésticos e os familiares mantidos reféns por uma quadrilha, na manhã deste sábado (15), na Capital. Três pessoas vestidas com uniformes do estabelecimento comercial foram presas em flagrante por roubo, sequestro e cárcere privado, dentre outros crimes.

Por volta das 6h, os policiais foram acionados, via 190, para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma loja de eletrodoméstico, no bairro CPA I. De imediato, a Rotam foi até o local e visualizou dois homens vestidos com uniformes da loja correndo com sacos e mochilas cheias em direção a um carro.