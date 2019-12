PM prende 2 homens e apreende adolescente com 127 porções de maconha

Policiais militares do 4º BPM de Várzea Grande prenderam na tarde desta quinta-feira (05.12) dois homens, identificados como L.H.S.O. (24 anos) e A.S.S. (28), e apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas, no bairro Asa Bela. Com os suspeitos, foram apreendidas 113 porções de maconha, nove porções maiores da mesma droga, além de um tablete, balança, rolos de plástico filme e dinheiro.

Os militares estavam em ronda e desconfiaram da atitude de dois homens em frente de um bar com a aproximação da viatura.

Os policiais abordaram os suspeitos, que confessaram vender drogas na região. Os dois homens estavam com porções de maconha e contaram que o adolescente estaria com mais entorpecentes.

Os agentes foram até o imóvel do adolescente, que fica no mesmo bairro, e encontraram as porções de maconha, objetos usados para embalar drogas e dinheiro.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939 (a ligação não tem custo). Nesse número qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.