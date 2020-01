PM prende 2 homens e liberta 7 pessoas mantidas reféns durante roubo em loja

A Polícia Militar libertou sete pessoas, entre clientes e funcionários, mantidas reféns por dois homens (21 e 22 anos) que invadiram uma loja de eletrodomésticos, na noite de segunda-feira (06.01), em Cuiabá. Os dois suspeitos pretendiam realizar um assalto no estabelcimento, mas se entregaram à polícia após 40 minutos de negociação com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Policiais do 3º Batalhão da PM realizavam patrulhamento de rotina na área comercial da Avenida Brasil, no CPA II, quando perceberam que um funcionário no interior da loja estava sendo rendido por um homem armado. Os agentes fizeram o cerco policial e deram início às negociações com um dos suspeitos.

Um dos homens tinha rendido o gerente da loja e utilizava a vítima como escudo humano, exigindo a presença da imprensa durante a negociação, o que foi prontamente atendido.

Equipes do Batalhão Rotam faziam a segurança da avenida e depois de 40 minutos, os dois homens soltaram as armas e se entregaram à PM.

A polícia apreendeu um revólver calibre 38 e um simulacro de arma de fogo, munições e diversas caixas de cabo de celulares que haviam sido roubadas.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia por roubo consumado, sequestro, cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo, dano qualificado, dentre outros crimes.

As vítimas receberam atendimento médico inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou que nenhum refém havia sofrido lesões físicas durante o roubo e o andamento da ocorrência.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.