PM prende cinco pessoas por tráfico de drogas em Cuiabá

Equipes da Polícia Militar prenderam cinco pessoas em flagrante por tráfico de drogas, em ocorrências por quatro bairros de Cuiabá, nesta quarta-feira (05.01). Durante as ações, registradas nos bairros Cidade Verde, Dr. Fábio II, Osmar Cabral e Santa Helena, cerca de 100 porções de diferentes substâncias ilícitas de entorpecentes foram apreendidas.

A primeira ação foi registrada no bairro Cidade Verde, por volta de 13h30. Policiais do 10º Batalhão estavam em rondas e avistaram um veículo em suspeita. A abordagem foi realizada e dois suspeitos, sendo um homem e uma mulher, saíram do carro acompanhados de cinco crianças.

Durante revista, os policiais localizaram a quantidade de 15 porções de substância análoga à cocaína, 23 comprimidos de ecstasy e R$ 309,00. Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, enquanto as crianças ficaram sob a guarda de uma equipe do Conselho Tutelar.

Por volta de 16h, no bairro Dr. Fábio II, uma equipe do Grupo de Apoio (GAP) abordou um suspeito que estava sob posse de uma porção de substância análoga à supermaconha (skank) e uma quantia em dinheiro de cerca de R$ 2 mil. Em depoimento, o suspeito afirmou ter mais entorpecentes no quintal de sua casa, onde foram localizadas mais 26 porções da mesma droga.

No bairro Osmar Cabral, a equipe do 24º Batalhão durante rondas pela região abordou um homem em suspeita e encontrou o total de 11 porções de substância análoga a maconha, que seriam comercializadas por ele. Imediatamente, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

No período da noite, por volta de 21h, uma equipe da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), em moto patrulhamento, recebeu uma denúncia sobre um ponto de venda de drogas. No local, os policiais abordaram o suspeito, que estava em posse de duas porções de substância análoga a supermaconha (skank). Em busca pela residência, os policiais encontraram mais 22 porções da mesma droga e efetuaram a prisão do suspeito, que foi levado para a Central de Flagrantes.

Disque-Denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou disque-denúncia 0800.065.3939.