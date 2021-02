PM prende mais um e apreende adolescentes e arma por roubo em loja de compra de ouro em Nova Guarita

Policiais do 1º Pelotão PM, unidade do 22° Batalhão da Polícia Militar, prenderam neste sábado (27.02) mais um suspeito pelo roubo a loja de compra e venda de ouro de Nova Guarita (697 km de Cuiabá), crime ocorrido na sexta-feira (26.02). Com ele, estavam dois adolescentes de 17 anos, além de um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Essa seria uma das armas usadas no roubo.

Os três suspeitos estavam na rodovia MT-208, área rural de Terra Nova do Norte (675 km de Cuiabá), em um veículo Gol de cor preta, o mesmo usado durante a fuga de outros integrantes da associação criminosa, conforme revelação feita pelos três que foram presos poucos minutos após o roubo.

O veículo foi visto pelos policiais na localidade conhecida por “Sede Velha”, na MT-208, a cerca de 35 km do local do roubo. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas a equipe do 1º Pelotão de Terra Nova do Norte conseguiu cerca-los.

Os dois adolescentes chegaram a descer do carro e sair correndo na direção da mata, mas também foram interceptados. A arma estava escondida no assoalho do Gol. Outros três suspeitos desse roubo já haviam sido presos pela Polícia Militar.

O assalto na loja de roubo ocorreu na tarde de sexta-feira. Dois assaltantes, uma mulher e um homem, foram flagrados no momento em que deixavam o comércio levando 773,03 gramas de ouro (em forma de barra e pepitas), R$ 23,7 mil em dinheiro, R$ 5 mil em cheques, relógios e outras mercadorias.

A adolescente era quem carregava a sacola com os produtos, enquanto o homem aguardava no carro. Os dois foram presos e todo o material recuperado. Logo depois ocorreu a prisão do terceiro, um motociclista que deu coberta ao roubo.

O sétimo envolvido, que ainda está foragido, também foi identificado e equipes da PM continuam fazendo buscas na tentativa de captura-lo.

