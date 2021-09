PM prende suspeitos de sequestrar e matar ex-jogador de futebol

Estudantes de diversas escolas de Cuiabá e Várzea Grande participaram neste sábado (18.09) da aula presencial preparatória do Pré-Enem Digit@l MT, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Escola Estadual Presidente Médici. Todas as medidas de biossegurança, como uso de máscara, álcool em gel nas mãos e distanciamento foram cumpridas.

As aulas presenciais serão realizadas nas cidades de Cuiabá, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Primavera do Leste, Diamantino, Juína e Marcelândia, sempre aos sábados das 8 às 12 horas, até a realização do exame, em 21 e 28 de novembro.

As disciplinas deste sábado foram das Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia). No próximo sábado (25.09), as aulas na Escola Estadual Presidente Médici serão das Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). No interior as aulas são de Redação

A exposição dos temas pelos professores foi de forma didática e com conteúdo de qualidade para alunos que não têm opção de se preparar ou revisar disciplinas para o exame. Como atesta a aluna Saraoane Silva. Ela fará o exame para concorrer a uma vaga de Psicologia.

“Eu achei ótimo porque muitas pessoas não têm condições de fazer cursinho ou algo assim. Estamos tendo aqui o mesmo nível que tem lá. Temos esse privilégio, oportunidade, sem custo nenhum. É uma oportunidade incrível demais. Excelentes professores e profissionais que estão fazendo de tudo pra gente arrasar no Enem”, avalia, Saraoane.

O secretário de Educação, Alan Porto, destacou a importância do programa na vida dos jovens da rede pública estadual. “Estamos muito felizes. Porque é um programa que está dando certo. Eu espero que todos os estudantes aqui aproveitem as aulas ao máximo e que repliquem essas informações para os colegas. Tenho certeza que todos vocês estão em casa se esforçando e estudando”, disse o secretário. Ele agradeceu ainda a parceria da primeira edição do Pré-Enem Digit@l MT no ano passado, com parceria com a TV ALMT para transmisão dos conteúdos no canal 30.1.

Oportunidades aos jovens

Péricles Henrique Oliveira de Lima quer fazer o Enem para estudar o curso de Farmácia. Ele aprovou a iniciativa da Seduc com o curso preparatório. “É show de bola a Secretaria de Educação preparar um projeto como esse. Até por causa desse período que estamos vivendo, que tivemos um retrocesso na educação. É importante esse projeto pra fazer o aluno da rede pública ficar no mesmo nível da rede privada”, comenta.

Ele destaca o Pré-Enem Digit@l MT como um suporte para “os jovens realizarem seus sonhos, fazerem uma faculdade” e defende a continuidade da ação. “Porque como o Paulo Freire disse uma vez: a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo”, compara Péricles. Ele reconhece a educação como muito importante para os jovens, principalmente os mais carentes economicamente.

“O jovem precisa do apoio do Estado. De uma ajuda para alcançar seus sonhos. As aulas estão agradáveis, teve dinâmica para atrair o jovem. Fico feliz com a iniciativa e tenho que agradecer ao secretário e ao govermador do Estado pela iniciativa. Estou torcendo para esse projeto continuar. Ele tem tudo para seguir em frente”, avaliou o estudante Péricles.

O professor de Biologia da rede Seduc, Carlos Magno, da Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud, chamou a atenção sobre a preparação dos estudantes também quanto ao aspecto emocional para o Enem 2021. “Uma boa dica é o controle da ansiedade, da carga de estudo. A paciência de pensar em tudo que o estudante assistiu e viu nas aulas. E fazer o exercício de gerenciamento do pensamento. Quando a pessoa organiza as ideias na hora da prova, ela consegue se sair melhor”, afirma.

Como participar

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio das escolas de Mato Grosso ainda podem se inscrever para as aulas presenciais preparatórias do Pré-Enem Digit@l MT da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Há vagas disponíveis para as aulas aos sábados, das 8 às 12 horas. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 65 3613 6318, ou pelo e-mail cdem@educacao.mt.gov.br.