PM promove 420 policiais militares em live de aniversário

Mais de 10 mil pessoas acompanharam a live de aniversário dos 186 anos da Polícia Militar de Mato Grosso, na noite de sexta-feira (03.09). No ato solene, a PM promoveu 420 policiais militares, sendo 414 praças e seis oficiais da instituição. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal do Youtube, direto do pátio do Quartel Geral, em Cuiabá.

A cerimônia online contou com a presença do comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, do governador do Estado Mauro Mendes e do secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, que fizeram questão de parabenizar a instituição e os policiais promovidos na ocasião.

“Quero parabenizar toda a tropa da nossa Polícia Militar desta grande corporação que completa 186 anos. Parabéns a todos àqueles que ajudam a promover a segurança pública, pelo trabalho, dedicação e lealdade. Graças a Deus, estamos conseguindo fazer grandes investimentos no nosso Estado inteiro e também na nossa Polícia Militar”, destacou o governador Mauro Mendes durante o seu pronunciamento oficial à toda a tropa.

O comandante-geral da PMMT, coronel Assis destacou os principais investimentos que vêm sendo realizados pelo Governo do Estado na Polícia e sobre a importância da aproximação e interação dos policiais com a população mato-grossense. "Com 186 anos de história, a PM a cada ano vem recebendo importantes investimentos que motiva ainda mais nossos policiais a seguirem dedicados em garantir a segurança da população. Mesmo em períodos delicados, como este de pandemia, os nossos policiais seguem lado a lado defendendo a sociedade", afirmou o comandante.

A live de aniversário e promoção da PMMT foi embalada por policiais do Corpo Musical, que receberam os convidados especiais Matheuzinho dos Teclados e tenente PM Ávila. A alegria atraiu mais de 10 mil pessoas na transmissão que animou a tradicional troca de insígnias, representada por praças e oficiais que foram promovidos.

Promovido ao posto de 1º sargento, José Ribeiro, que trabalha no Comando Especializado (Cesp), conta que ficou lisonjeado em representar de forma presencial os 414 praças na formatura. “Eu e minha esposa estamos emocionados com esse novo momento na minha carreira militar, estou na PM há 32 anos, e participar de uma live de formatura é algo inesquecível para gente”.

Os seis oficiais promovidos a mais alta patente dentro da instituição, a de coronel PM, são: coronel Jane Souza Melo, comandante 9º Batalhão; coronel Januário Batista, comandante do 4º Batalhão; coronel Adenilson Arruda, comandante do 9º Comando Regional de Alta Floresta; coronel Ronaldo Roque, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope); coronel Paulo César, comandante do Batalhão Rotam; e coronel Fernando Augustinho, comandante do 3º Batalhão.

Representando os oficiais, coronel Ronaldo Roque falou sobre a importância de um policial militar alçar o posto de coronel e também da grande responsabilidade que passam a ter para os oficiais promovidos neste novo ciclo profissional. “Quando eu entrei hoje no pátio da PM, momentos antes da promoção, passou um filme na minha cabeça. Esse momento é a coroação da nossa carreira, agora com ainda mais responsabilidades. A sensação de gratidão para todos nós, ficamos felizes pela conquista, conquista dividida com a nossa família, nossos colegas de trabalho. Todos ajudaram a construir a nossa carreira” disse emocionado.