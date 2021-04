PM realiza live com promoção de 516 policiais militares e atrações musicais nesta terça-feira (20)

Na terça-feira (20), a partir das 19h, a Polícia Militar de Mato Grosso realizará uma live em homenagem ao Dia do Policial Militar e em alusão a Tiradentes (21.04); patrono das Polícias Militares do Brasil. No evento virtual, a instituição irá promover 516 policiais (praças e oficiais) e a transmissão online contará com diversas atrações para celebrar a ocasião. A live será transmitida no canal TV-PMMT no Youtube.

A transmissão ao vivo realizada direto do pátio da sede do Quartel Geral para a internet, será embalada pelo Corpo Musical da PM e contará com a apresentação da cantora Seleucia dos Anjos e do cantor Biro Biro.

Com o público presencial restrito por causa da pandemia da Covid-19, os promovidos e seus familiares poderão celebrar a promoção de casa acompanhando a live pelo canal TV-PMMT no Youtube e nas redes sociais da PM.

Para representar os 516 policiais promovidos, cinco destes militares se farão presentes em uma breve cerimônia de promoção que será realizada em formato de drive thru. Na ocasião, o Comando Geral da PM irá promover 516 policiais militares, sendo 493 praças e 23 oficiais.

A live será transmitida a partir das 19h, no canal TV-PMMT do Youtube e nas redes sociais da PMMT( Instagram e Facebook)