PM recebe equipamentos para Comando Especializado e Batalhão Rotam

Nesta quarta-feira (12.05) a Polícia Militar recebeu equipamentos de proteção individual, fardamentos e armamentos para o Comando Especializado e Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). A solenidade de entrega dos equipamentos foi realizada na sede do Batalhão Rotam, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

O comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis agradeceu o governo do estado e os deputados estaduais por apoiarem a instituição. “Agradeço a sensibilidade da atual legislatura em confiar na gestão da PM e da Secretária de Segurança Pública ao nos entregar esses novos equipamentos que padronizam ainda mais nossas forças de segurança pública”, destacou coronel Assis.



O Batalhão Rotam da PM recebeu nove fuzis calibre 556 Taurus T4 e 18 sub-metralhadoras calibre 9 mm modelo Taurus SMT9. A aquisição do armamento faz parte de um convênio firmado entre os governos federal e estadual através de emendas impositivas no valor de R$ 217 mil. O secretario de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, destacou o empenho do governo do estado em executar emendas para investir na segurança pública.

“Estamos economizando, pagando em dia mas seguimos investindo e modernizando nossas forças de segurança. Temos viatura, equipamento e agora estamos focando em melhores as nossas unidades”, conta Alexandre Bustamante.

Com o apoio dos deputados da Assembléia Legislativa, por meio de emendas parlamentares no valor total de mais de R$ 350 mil, os policiais militares receberam sete fuzis calibre 556 modelo Taurus 556. Além do armamento, o investimento dos parlamentares permitiu a aquisição de fardamentos camuflados, capas de coletes modulares de última geração com todos os acessórios ideais para a atuação do policial no patrulhamento tático, cintos de guarnição, coldres e kits de APH Tático com todos os materiais de primeiros socorros e coturnos para todas as unidades especializadas da PMMT.

Presidida pelo comandante geral da Polícia Miltar, coronel Jonildo José de Assis, a cerimônia da entrega simbólica dos equipamentos aos policiais miltiares contou com a presença de autoridades militares e civis, dentre elas, o secretário de estado de segurança pública, Alexandre Bustamante, do secretario adjunto de Turismo Jeferson Preza Moreno, dos deputados estaduais Elizeu Nascimento e delegado Claudinei de Souza Lopes; o subchefe do Estado Maior Geral, coronel Carlos Eduardo Pinheiro, comandante da Diretoria de Gestão de Pessoas, coronel Edvam Manoel de Azevedo, coordenador de Segurança Pública da Assembléia Legislativa, coronel Henrique Correia da Silva Santos.