PM recupera 173 galões de defensivos e caminhonete em Tangará da Serra

Policiais militares de Tangará da Serra (a 239 km de Cuiabá) recuperaram neste domingo (02.02), 173 galões de defensivos agrícolas que foram roubados no dia 06 de janeiro. Na ação, uma caminhonete D20 com queixa de roubo foi recuperada.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais já estavam na busca pelos envolvidos no roubo ocorrido em uma fazenda na cidade de Diamantino. Na ocasião, cerca de 10 pessoas fortemente armadas renderam os funcionários e levaram os produtos.

A narrativa descreve que os policiais receberam uma denúncia apontando um sítio na zona rural de Tangará da Serra onde estariam a caminhonete e os defensivos roubados.

Quando os policiais chegaram no imóvel foram recebidos por um homem, caracterizado como testemunha no boletim. Ele disse que não sabia do roubo ou mesmo que o material estaria na propriedade. Com a autorização do homem, os policiais uma varredura no local e encontraram o veículo e os produtos, que foram levados para a delegacia da cidade.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.