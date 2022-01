PMCAST responde dúvidas sobre o concurso da Polícia Militar

As inscrições para o concurso do Governo do Estado de Mato Grosso, voltado a diversas áreas da Segurança Pública, já estão abertas. Para a Polícia Militar, estão sendo ofertadas vagas de cadastro de reserva para os cargos de oficiais e soldados.

Para detalhar toda a estrutura do concurso, os principais pontos do edital e reponder várias dúvidas, o PMCAST lança, nesta sexta-feira (14.01), uma edição especial dedicada aos candidatos que desejam ingressar na Polícia Militar de Mato Grosso. O podcast entrevista o tenente-coronel Almir Ferraz, comandante da Academia Costa Verde e membro da central de concursos que ajudou a elaborar o edital.

Sobre as vagas do concurso, para o cargo de oficial, o candidato deve ser Bacharel no curso de Direito, com diploma devidamente registrado. Também estão disponíveis vagas para oficiais na área de saúde, nos cargos de médico (cardiologia; cirurgião-geral; ortopedia; e psiquiatria) e dentista (cirurgião-geral e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial). A remuneração inicial para os cargos de oficiais é no valor de R$ 8.411,88.

Já para o cargo de soldado, o candidato deverá ter obrigatoriamente um diploma de conclusão de nível superior, sendo bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, em qualquer área de conhecimento, devidamente registrado. O salário inicial é no valor de R$ 3.313,38. As inscrições para o concurso se encerram no dia 24 de janeiro. Os valores variam entre R$ 120,00 e R$ 200,00. As provas serão realizadas no dia 20 de fevereiro. Leia mais: Seduc divulgará classificação final dos profissionais contratados no dia 20 de janeiro

