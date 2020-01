Polícia Civil apreende 50 emulsões de explosivos em casa em Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

Um caminhão Ford/F350 furtado, na madrugada de quarta-feira (15.01), em Araputanga (345 km a Oeste de Cuiabá) foi recuperado pela Polícia Judiciária Civil, nesta quinta-feira (16), aproximadamente 24 horas após a comunicação do crime.

As investigações iniciaram logo após a equipe da Delegacia de Araputanga tomar conhecimento do furto do veículo, ocorrido por volta de 02h10 de quarta-feira (15).

Para praticar o crime, os suspeitos estouraram o cadeado do portão da residência da vítima, no bairro Jardim Vilage e em seguida subtraíram o veículo.

Durante as diligências, os investigadores de Araputanga com apoio dos policiais civis de Jauru conseguiram localizar o caminhão, em uma residência no bairro Jardim Itália, sentido aeroporto.

Segundo o delegado, Marcos Cézar Farias Lyra, nas investigações foram coletados elementos de informação que ajudarão na identificação do(s) autor(es) da empreitada criminosa.

“As investigações estão em andamento para identificar e prender os envolvidos no crime”, disse o delegado.