Polícia Civil apreende adolescente com 7 quilos de maconha em Cuiabá

Assessoria PJC|MT

Oito tijolos de maconha foram aprendidos pela Polícia Judiciária Civil, na noite de sábado (03.08), em Cuiabá, durante ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). As peças totalizando cerca de 7 quilos da substância ilícita, estavam em poder de uma adolescente (B.L.S. de 17 anos), e seriam levadas para a cidade de Barra do Garças (509 km a Leste).

Os policiais civis da DRE receberam denúncia sobre um possível transporte de entorpecente ocorrendo nas proximidades do terminal rodoviário da Capital. De posse das informações a equipe passou a monitorar a região da Rodoviária para averiguar os fatos.

Durante investigação foi identificado um ônibus que seguiriam as 20h30 para o município de Barra do Barças, onde havia uma passageira prestes a embarcar e em atitude suspeita.

Ato contínuo foi realizada a abordagem da pessoa e verificado se tratar da adolescente B.L.S., sendo em sua mochila de cor preta localizadas as oito peças de maconha. Perguntada sobre a procedência do entorpecente, a mesma permaneceu em silêncio.

Diante do flagrante, a menor foi conduzida à DRE, ouvida e posteriormente autuada em ato infracional de tráfico de drogas.

As diligências continuam com objetivo de identificar a origem da droga, bem como apurar a participação de outras pessoas no caso.