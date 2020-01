Polícia Civil apreende adolescente suspeito de roubo a loja no interior do estado

Assessoria | PJC-MT

Uma mala carregada com 10 tabletes de maconha foi apreendida pela Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças (502 km ao Leste de Cuiabá), na segunda-feira (13.01), no município de Canarana (823 km ao Leste da Capital). A ação resultou na apreensão de um adolescente, flagrado no momento em que tentava retirar a bagagem junto a empresa de ônibus.

Antes da apreensão do menor, uma jovem foi apreendida pela Polícia Militar, transportando 15 tabletes de maconha no mesmo ônibus. A adolescente foi conduzida a Central de Flagrantes, ocasião em que foi descoberto que ela trazia outra mala no ônibus com mais drogas.

Com base nas informações, os policiais civis saíram em diligências, conseguindo localizar a mala com mais 10 tabletes de maconha já na cidade de Canarana. Diante das evidências, os policiais de Barra do Garças acionaram os investigadores de Canarana que realizaram a apreensão da droga.

O menor infrator foi detido no guichê da empresa na cidade de Barra do Garças, quando tentava receber a mala com a droga. Segundo o delegado, Wilyney Santana Borges, responsável pela lavratura do ato infracional, a apreensão do adolescente foi possível graças a perspicácia dos escrivães e investigadores que trabalharam no caso, assim como a ação rápida dos policiais de Canarana.

“O trabalho bem desenvolvido contou com a colaboração do escrivão de polícia Gilvan, que ajudou no esclarecimento dos fatos, bem como os investigadores Adão, Abel e Gleimater, que verificaram as informações, que levaram a apreensão do menor e da mala de entorpecentes”, disse o delegado.