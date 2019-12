Polícia Civil apreende três veículos com som em alto volume em Vila Bela

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem/Inmetro), realizou na terça-feira (10.12), a fiscalização em mais um posto de combustível da Capital.

As equipes foram até o estabelecimento, localizado na Rodovia BR 364, zona rural, após o recebimento de denúncia de “Bomba Baixa” (quando a quantidade de combustível que entra no veículo é inferior ao demonstrado no visor da bomba) contra o posto.

No local, os fiscais do Ipem/Inmetro realizaram o ensaio para fiscalização/verificação em todos os bicos das bombas de combustíveis existentes no estabelecimento, em um total de 16 e nenhuma irregularidade foi encontrada.

O proprietário do posto estava no local e acompanhou toda a fiscalização e informou que após saber do problema nas bombas pediu na última segunda-feira que o mecânico estivesse na empresa para manutenção de todas as máquinas.

De acordo com o delegado da Decon, Antônio Carlos de Araújo, mesmo não sendo encontradas irregularidades, as ações demonstram que as denúncias estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. “Visando garantir o produto (no caso combustível) de qualidade e quantidade correta para ao consumidor”, disse o delegado.