Polícia Civil autua autora de roubo de veículo por uso de documento falso

Assessoria | PJC-MT

Uma das envolvidas no roubo de veículo ocorrido na região central de Cuiabá, em que três mulheres usando roupas longas, carregando uma bíblia e armadas, renderam a vítima e subtraíram o automóvel, foi presa na manhã de sábado (02.11), tentando entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE) com documento falso.

A suspeita, C.N.A.F. foi autuada em flagrante pela Polícia Judiciária Civil pelo crime de uso de documento falso.

Encaminhada para Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), foi verificado que C.N.A.F. portava uma carteira de identidade e de visitante da PCE, com o nome de uma terceira pessoa. Em consulta no sistema informatizado da Politec, foi verificado que o documento público de RG estava com dados divergentes (fotografia e filiação).

Durante depoimento, C.N.A.F. afirmou que o documento que apresentou aos agentes para tentar entrar na unidade prisional, era falsificado, e foi adquirido pelo valor de R$ 500. Questionada sobre sua participação ao roubo do veículo, a suspeita assumiu ser uma das autoras.

Diante dos fatos a conduzida foi autuada em flagrante pelo crime de uso de documento falso, e também será indiciada pelo roubo de veículo. Após a confecção dos autos, C.N.A.F. foi apresentada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

As investigações continuam com objetivo de identificar e prender as outras duas autoras e comparsas da presa.