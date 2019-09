Polícia Civil autua organizadores de baile e cantor por apologia e incitação ao crime

Profissionais da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta (803 km ao Norte de Cuiabá) tem agora uma nova estrutura à disposição para atuação e atendimento à população. A unidade é a sexta transferência de instalações que a Diretoria da PJC efetiva em 2019, buscando dar melhor estrutura ao trabalho policial. O delegado-geral da PJC, Mário Dermeval Resende, e os diretores Gianmmarco Paccola (geral adjunto) e Walfrido Nascimento (Interior) participaram da inauguração da nova sede da delegacia da cidade nesta quinta-feira (26.09).

A delegacia tem salas para todos os serviços policiais, como cartórios administrativos, celas, pátio para guarda de veículos, ambiente climatizado e pintura nas cores padronizadas da Polícia Civil.

O prédio anterior não comportava mais a estrutura, onde funcionou a delegacia de Alta Floresta por 40 anos. Com aumento das equipes de trabalho, o local anterior tornou-se pequeno, além dos problemas estruturais do prédio. “É um privilégio poder trabalhar com estrutura como essa, pois estou há pouco mais de três meses atuando no município. Temos agora um espaço adequado para todos os servidores”, comemora o delegado municipal, Vinicius Nazário.

A nova sede está localizada Rua D4, nº 407, setor D, Alta Floresta, na área central da cidade, o que facilita acesso da população. “Tínhamos um prédio anterior que não comportava mais os investigadores e escrivães e, consequentemente, o atendimento à sociedade”, disse a delegada regional Ana Paula Reveles.

O delegado-geral da PJC, Mário Resende, destacou a importância em proporcionar um ambiente adequado para que policiais possam desenvolver as atividades a contento. “Um local digno e que terá certamente reflexos no trabalho prestado à sociedade”, destacou o delegado-geral.

A direção da PJC também conversou com servidores da unidade, assim como tem feito em todas as visitas realizadas nesta semana nas delegacias das regionais norte e noroeste do estado, conhecendo os projetos em andamento e também expondo as novidades e frentes de trabalhos que estão sendo desenvolvidas para um futuro breve. O delegado-geral frisou nas visitas sobre a aplicação e padronização da nova identidade visual da Polícia Civil em nível nacional, implementação do Sistema de Inquérito Policial eletrônico, totalmente desenvolvido por equipe da PJC; além das reformas nas unidades policiais de todo Estado, construção da sede própria.

“Neste ano já inauguramos novos prédios para delegacias em diferentes regiões do estado – oeste, nordeste e agora no norte, em Alta Floresta. Temos buscado diversas parcerias para dar melhor estrutura ao trabalho de nossas equipes e ampliar a prestação de serviços”, pontua Mário.

Em 2019, foram inaugurados prédios das Delegacias de Porto Esperidião (março de 2019), Delegacias de Pontes e Lacerda e de Jauru (abril 2019), Delegacia de Vila Rica (julho de 2019), Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres (agosto de 2019).

O diretor de Interior, Walfrido Franklim do Nascimento, destaca evolução conquistada na estrutura das delegacias, além do apoio de parceiros da sociedade civil organizada e poderes constituídos, que colaboram para o aprimoramento institucional da Polícia Civil. “Temos conquistado evolução na estrutura, destacando que apenas neste ano conseguimos novas sedes para seis delegacias no interior, proporcionando melhores ambientes para a atuação profissional de nossos servidores”.

Presente à inauguração em Alta Floresta, o delegado regional de Juína, Carlos Francisco afirmou que a nova estrutura garante tranquilidade necessária para que a instituição no município de Alta Floresta possa atuar com mais qualidade ainda. “Temos servidores mais motivados e os resultados colhidos são em prol da população”.