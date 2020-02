Polícia Civil autua rapaz em flagrante por tráfico de entorpecentes

Assessoria | PJC-MT

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Judiciária Civil do município, na tarde de segunda-feira (10.02).

Já com passagem anterior pela polícia, o rapaz de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de droga. Com ele foi apreendida uma porção de maconha e mais de R$ 100 em dinheiro.

Os policiais civis de Guarantã do Norte realizavam diligências investigativas nas proximidades do bairro Santa Marta, quando avistaram uma pessoa em uma estrada de terra, em atitude suspeita.

Em seguida foi feita a aproximação do rapaz, que não obedeceu a ordem dos policiais e jogou um objeto dentro do mato. A equipe conseguiu localizar a porção de droga jogada pelo suspeito.

O suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pelo delegado Waner dos Santos Neves e autuado por tráfico de drogas.