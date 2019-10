Polícia Civil conclui setembro com prisão de 57 foragidos da Justiça

Assessoria | PJC-MT

A equipe do Projeto Judô e Vida, desenvolvido pela Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste da Capital), fez bonito na participação nos Jogos Escolares da Juventude, fase estadual, realizado em Várzea Grande. Os alunos competiram na sexta-feira (04.10) conquistando o 1º e 3º lugar em diferentes categorias.

O evento é realizado, entre os dias 03 a 05 de outubro, no Ginásio Poliesportivo, Júlio Domingos de Campos (Fiotão), reunindo atletas de 32 municípios, em diferentes modalidades esportivas, entre elas o judô.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, quatro alunos do projeto Judô e Vida participaram da competição. A aluna Kaylen Perninha foi a campeã da fase estadual e se classificou para os Jogos Escolares Etapa Nacional, que acontecerá no mês de novembro em Florianópolis (SC). O aluno Arthur conquistou o terceiro lugar na sua categoria.

Para o coordenado do projeto, investigador Hélio Garcia, o resultado da competição demonstra o comprometimento e dedicação dos alunos com o esporte. “Os alunos do projeto estão de parabéns, não só pelos excelentes resultados, mas também pelo empenho e responsabilidade adquirida através da prática esportiva”, disse.