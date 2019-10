Polícia Civil cumpre 07 mandados em quinta fase de operação contra autores de roubos de veículos

Assessoria | PJC-MT

Um homem que utilizava da sua condição de saúde para aplicar golpes no INSS foi preso em flagrante, na terça-feira (08.10), em uma ação conjunta realizada pela Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar de Barra do Garças (509 km a Leste da Capital). O trabalho integrado da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças e Agência Regional de Inteligência da PM, levou a prisão o suspeito, D.P.R., 36, pelos crimes de estelionato e uso de documento faslo.

As diligências iniciaram após as equipes receberem informações de que o suspeito chegou a rodoviária com a perna enfaixada e usando muletas, porém em seguida foi ao banheiro e retirou as ataduras. Ao ser abordado pelas equipes policiais, ele se levantou e andou normalmente sem muletas.

Durante a abordagem, o suspeito se identificou por um nome, porém apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em que constava outra identificação. Em análise da CNH foi constatado que se tratava de documento falso, assim como também foi encontrada com ele uma carteira de trabalho falsa.

Questionado, o suspeito disse que é da cidade de Várzea Grande e que está acometido de hanseníase e por isso tem direito ao benefício do auxílio-doença. Além do benefício próprio, o suspeito confessou que usa documentos falsos para passar pela perícia, a pedido de pessoas saudáveis que querem receber o benefício indevidamente.

Para praticar o golpe, o suspeito vai para a perícia no lugar da pessoa saudável e se apresenta com portador de hanseníase e com dificuldade de locomoção, recebendo em troca parte do benefício adquirido com a prática criminosa. Com o suspeito, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 1,8 mil que ele havia sacado de um benefício em nome de outra pessoa envolvida na fraude.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido a 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, onde após interrogado foi autuado em flagrante por estelionato e uso de documento falso.