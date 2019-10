Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão por homicídio ocorrido na capital

A programação semanal de cultura, lazer e entretenimento tem opções de teatro, música, cinema e exposições de artes plásticas. Para o público infantil, uma dica é o musical Chapeuzinho Vermelho, que será encenada neste fim de semana no Cine Teatro Cuiabá. Com realização do grupo Teatro Imagem, a peça traz uma nova abordagem para o clássico infantil, com músicas exclusivas criadas por Cristopher Chaves.

Outras atrações do espaço cultural são o show Aplausos, que traz um repertório celebrando 21 anos de existência do Instituto Flauta Mágica, e as peças Nicho (catadores de lixo adaptando-se à realidade), Sombreando Lendas (curiosidades e memórias do universo das lendas) e Entre Não Lugares (histórias de migrações e viagens seguindo a rota do livro Odisséia), que serão apresentadas ao longo da semana.

Nas artes visuais, as opções são a exposição Rogai por Nós, na Casa Cuiabana, com pinturas e esculturas inspirados na fé e religiosidade. Outra mostra em cartaz é Sen[s]ação, na Galeria de Artes Lava Pés, com obras de Vitória Basaia, Gonçalo Arruda, Junne Fontenelle, Marcelo Velasco e Miguel Penha.

A agenda cultural inclui opções de visitas mediadas ao recém reinaugurado Museu de História Natural Casa Dom Aquino, agora com nova reserva técnica, café e loja de artesanato. Além disso, inclui as exposições permanentes do Museu de Arte Sacra e Residência dos Governadores. Todos os eventos são apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Confira a programação

Casa Cuiabana

Exposição ‘Rogai por Nós’

Com curadoria, expografia e montagem de Meg Marinho e textos de Ruth Albernaz, a exposição ‘Rogai por Nós’ une obras de Creuza Maria, Eliana Mux, Rosylene Pinto, Silvana Maris e Meg Marinho que compartilham seus trabalhos de estilos e técnicas diversas, aproximados pela mesma temática sacra. Pinturas e esculturas de anjos e santos do cristianismo sugerem o tom da exposição. A mostra segue aberta à visitação até 08 de novembro, com entrada franca.

A artista plástica Rosylene Pinto reserva a série ‘Os santos me escolheram’, um conjunto de esculturas em cerâmica. Já Eliana Mux traz para a Casa Cuiabana as ilustrações em aquarela sobre papel. Acrílico sobre papel e técnicas mistas de Meg Marinho retratam fé e religiosidade. Por fim, obras em óleo sobre tela de Maria Creuza e Silvana Maris completam a exposição coletiva.

Serviço:

Quando: Até 08 de novembro, de segunda-feira a sexta-feira.

Horário: 8h às 18h.

Onde: Rua General Vale, 181, bairro Bandeirantes.

Entrada: Gratuita

Informações: (65) 98150-3710

Cine Teatro Cuiabá

Chapeuzinho Vermelho

Era Uma Vez uma garota da capa vermelha que vivia a perambular pela floresta, a caminho da casa da vovó. Embarque nessa divertida aventura pela floresta com Chapeuzinho Vermelho e seus amigos! Classificação livre.

Realização Teatro Imagem

Ficha Técnica – Direção Geral: Jaqueline Roque. Direção Artística: Watila Fernando.

Sinopse: Trilha Original: Cristopher Chaves. Elenco: Bárbara Almeida, Jaqueline Roque, Juan Soares, Xico Macedo, Bruno Botelho, Chrys Araújo, Duda Dal Bello, Matheus Amorim, Caroliny Belo, Gaby Proença, Ludyjanne Cinthia, Thiago Fernandes. Duração: 60min

Serviço:

Quando: 11/10 (sexta) – Sessões 15h00 e 20h00

12/10 (sábado) – Sessões 15h00 e 20h00

13/10 (domingo) – Sessões 15h00, 19h00 e 20h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Nicho

Baseado na obra adaptada de Plínio Marcos, os alunos do curso de teatro Cena Onze apresentam o espetáculo “Nicho”, uma mistura envolvente de catadores de lixo, que dia a dia tentam se adaptar a esta realidade. Nicho! Classificação livre.

Ficha Técnica – Professores Adulto: Genessy Almeida e Paulo Fábio. Professores Infantil: Mackson Alexandre e Tatyane Silva. Produção: Agda Goes. Direção Geral: Flávio Ferreira. Duração: 60min

Serviço:

Quando: 13/10

Horário: 19h30

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 10 (meia solidária) mais 1kg de alimento na perecível

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Flauta Mágica – Aplausos

As atividades de educação musical e cidadania desenvolvidas no Instituto Flauta Mágica tem como foco crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, com objetivos de ampliar a educação geral e propiciar oportunidades de ascensão social aos beneficiários. O show Aplausos é um grito de alerta sobre as dificuldades financeiras que o Instituto Flauta Mágica enfrenta para manter suas atividades. Nesses 21 anos, ficou demonstrado que a incrível transformação social alcançada nas comunidades do Jardim Vitória e região por mais de cinco mil crianças e jovens. No entanto, tudo isso pode se perder se o Flauta Mágica não receber o apoio de que tanto precisa. Classficação livre.

Ficha Técnica – Arranjos, Direção musical, violão e Regência: Gilberto Mendes. Coreografia: Mariana Mendes.

Serviço:

Quando: 15/10

Horário: 20h

Ingressos: R$30 + 1kd de alimento não perecível

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Cia Pessoal de Teatro – Entre não lugares

Duas mulheres – catadoras de papel – contam histórias de migrações e viagens seguindo a rota de Ulisses do livro Odisséia, na sua jornada de volta até casa. As histórias não estão escritas em livros, mas nos corpos dos caminhantes, com gotas de suor na terra e lágrimas na areia. No final, tudo o que restou de Ítaca é uma ilha de plástico no meio do mar.

Ficha Técnica – Atuação: Juliana Capilé e Tatiana Horevicht. Concepção de adereço cenográfico: Julia Varley, Juliana Capilé e Tatiana Horevicht. Cenotecnia: Douglas Peron. Confecção de figurino: Jane Klitzke. Música original: Karla Izidro Dramaturgia: Julia Varley e Juliana Capilé Direção: Julia Varley Co-Produção: Cia Pessoal de Teatro e Nordisk Teaterlaboratorium. Classificação 12 anos.

Serviço:

Quando: 16 e 17/10

Horário: 19h

Ingressos: R$20 (inteira) R$ 10 (meia)

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Filme Procurando Dory

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory lembra com saudades da própria família, e decide fazer de tudo para reencontrar os familiares. Nessa busca desenfreada, Doryes barra com amigos do passado e vai parar nas perigosas mãos de humanos.

A exibição do filme integra o projeto A Escola Vai ao Cine Teatro, voltado a estudantes e professores de instituições de ensino de Cuiabá e região. Temas relevantes para público escolar: relações familiares; memória; amizade.

Serviço:

Quando: 17/10

Horário: 9h e 15h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: Para as escolas da rede pública de ensino, as sessões são gratuitas, basta realizar o agendamento escolar. O público geral paga R$ 4.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Filme Aquarius

(Kleber Mendonça Filho, Brasil/França, 2016, 141′)

Clara (Sonia Braga) mora de frente para o mar no Aquarius, último prédio de estilo antigo da Avenida Boa Viagem, no Recife. Jornalista aposentada e escritora, viúva com três filhos adultos e dona de um aconchegante apartamento repleto de discos e livros, ela irá enfrentar as investidas de uma construtora que tem outros planos para aquele terreno: demolir o Aquarius e dar lugar a um novo empreendimento.

A exibição do filme integra o projeto ‘Encontros com Cinema’, lançado em 2017 para difundir produções cinematográficas que estão fora do circuito comercial dos cinemas brasileiros.

Serviço:

Quando: 17/10

Horário: 19h30

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). Estudantes da rede pública não pagam ingresso.

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Grupo Penumbra – Sombreando Lendas

O Grupo Penumbra apresenta sua mais nova montagem, sobre lendas, lendas de Cuiabá, de Mato Grosso e do Brasil. Uma união do mundo fantástico do teatro de sombras com o mundo fantástico das lendas, entre contar e compor na sombra, a peça conduz o espectador a viajar pelo universo das lendas, em suas curiosidades e suas memórias. Classificação livre.

Ficha Técnica – Direção: Juliana Graziela. Dramaturgia: Grupo Penumbra. Sombristas: Elton Martins, Jair Junior, Juliana Graziela, JúlioRocha e Jone Sayd. Construção do material cênico: Grupo Penumbra. Sonoplastia: Jair Junior. Iluminação: Julio Rocha. Produção: Juliana Graziela.

Serviço:

Quando: 17/10

Horário: 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá – Av. Pres. Getúlio Vargas, 247 – Centro, Cuiabá – MT, 78005-600

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Informações: (65) 2129-3848 e contato@cineteatrocuiaba.org.br / http://cineteatrocuiaba.org.br/programacao/

Museu de História Natural Casa Dom Aquino

A Casa Dom Aquino foi construída em 1842 na beira do rio Cuiabá e abriga desde 2006 o Museu de História Natural Casa Dom Aquino, apresentando para toda população uma exposição permanente de arqueologia e paleontologia.

Reaberto recentemente para visitação após mudanças estruturais e no acervo, o espaço conta agora com nova ala da exposição permanente, reserva técnica, cafeteria e loja de artesanato. A novidade do acervo é a ala de máscaras sagradas dos povos waurá e uma reserva técnica que segue os padrões internacionais de museologia.

A exposição paleontológica apresenta fósseis de animais da região, organizados cronologicamente, representando a evolução biológica através das Eras geológicas. Fosseis como o do tatu (Pampatherium humboldti) e Preguiça gigante (Eremotherium Iaurillardi), dinossauros (saurópoda), e animais marinhos do período que Chapada dos Guimarães foi mar.

A exposição arqueológica conta a nossa história através de artefatos produzidos pelo homem desde a pré-história até os dias atuais. Fazem parte da exposição instrumentos do homem caçador-coletor e do homem ceramista, como: pontas de lança de pedra lascada, machadinhos de pedra polida e fragmentos de cerâmica. Encontram-se expostos também louças, cerâmicas neo-brasileira, moedas e outros objetos encontrados nos casarões de engenho de Mato Grosso.

O Museu de História Natural Casa Dom Aquino é gerenciado pelo Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (ECOSS) juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso e tem como parceiros o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Ministério da Cultura, Grupo Terna e as Usinas Hidrelétricas (UHE) Sinop e São Manoel.

Serviço:

Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 8h às 18h

Entrada: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia)

Endereço: Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT).

Informações: (65) 3634-4858 / 3052-8062

Galeria de Artes Lava Pés – Exposição Sen[S]Ação

Com obras de Vitória Basaia, Gonçalo Arruda, Junne Fontenelle, Marcelo Velasco e Miguel Penha, a exposição coletiva Sen[s]ação está em cartaz na Galeria Lava Pés, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 18h, com entrada franca e livre para todas as idades. A mostra fica aberta ao público até 25 de outubro.

A curadoria da mostra é de Marcelo Velasco, e reúne pinturas, esculturas e instalações. Nela, os cinco artistas exibem seus trabalhos mais recentes, organizados num projeto de expografia que promete mexer com as sensações do público.

Serviço:

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, em cartaz até dia 25 de outubro

Horário: das 8h às 18h

Onde: A Galeria de Artes Lava Pés está localizada no piso térreo da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés) nº 510, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

Ingresso: Gratuito

Informações: (65) 3613-0232

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h, e oferece ao público uma exposição permanente composta por peças do período setecentista, remanescentes da antiga Catedral do Bom Jesus de Cuiabá, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Nossa Senhora dos Passos, acervo pessoal do bispo Dom Francisco de Aquino Corrêa e peças adquiridas por doações particulares. Destaque para os famosos retábulos da antiga Catedral demolida em 1968 e a nova ala de instrumentos musicais da Igreja do Bom Jesus de Cuiabá do período colonial.

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso é considerado um dos mais importantes monumentos de estilo eclético que exibe combinações de elementos da arquitetura clássica, medieval, renascentista, barroca e neoclássica. Foi fundado em 10 de março de 1980.

Serviço:

Quando: Aberto à visitação de quarta a domingo.

Horário: 9h às 17h.

Onde: Praça do Seminário, na Rua Clóvis Hugney, 239, bairro Dom Aquino. O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está localizado no prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição que fica ao lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho.

Ingresso: quarta a sábado: R$10 ou meia entrada R$ 5. Domingo: entrada gratuita

Mais informações: (65) 3646-9101

Residência dos Governadores

Primeira edificação de status oficial, a Residência dos Governadores foi inaugurada na década de 1940. Além de servir como morada a 14 governadores, serviu de hospedagem para o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1941, quando ele fez sua primeira visita a Mato Grosso.

A Residência dos Governadores está aberta para visitação com uma mostra permanente e didática, composta por itens do antigo mobiliário, como objetos, pratarias e louças.

Serviço:

A Residência dos Governadores é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na rua Barão de Melgaço, nº 3565, Centro de Cuiabá. A entrada é gratuita. Aberto à visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Telefone: (65) 3613-0232. Email: equipamentos@secel.mt.gov.br