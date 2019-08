Polícia Civil cumpre mandado contra ex-tabelião que forjou documento em Jaciara

Assessoria | PJC-MT

Um idoso ex-tabelião e procurado pela Justiça de Jaciara, com quatro mandados de prisão decretados em seu desfavor, foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de quarta-feira (21.08), em Cuiabá, durante ação da Gerência Estadual de Polinter e Capturas.

Natural do estado da Bahia, Eurico Victor de Oliveira, 79, estava com quatro ordens judiciais de prisão, expedidas pelo juízo da Comarca de Jaciara (144 km ao Sul), pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato, uso de documento falso, entre outros.

O suspeito foi localizado pelos policiais civis da Polinter, após minucioso trabalho investigativo para levantar o paradeiro do foragido. Após monitoramento ele foi preso na quarta-feira (21), em uma residência no bairro Despraiado, na Capital.

Eurico Victor de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, nos autos de processo que correu entre os anos 2001 e 2002. Ele desempenhava a função de Tabelião Substituto no Cartório do 1ºOfício do município de Jaciara, ocasião em que falsificou documentos com o propósito de adquirir uma propriedade rural com área de terra de aproximadamente 484 hectares.

Segundo apurado, o idoso em coautoria elaborou a procuração falsa, forjou e inseriu em documento público, informações inidôneas consignadas em documentos destinados a gerar direitos e obrigações.

Com a prisão do suspeito em cumprimento aos mandados judiciais, Eurico Victor de Oliveira, foi conduzido à Polinter para as providências necessárias, e, posteriormente, apresentado para audiência de custódia no Fórum de Cuiabá.