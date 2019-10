Polícia Civil cumpre mandado contra suspeito de homicídio de comerciante em Juína

Assessoria/PJC-MT

Policiais civis de Juína cumpriram na quarta-feira (23.10) um mandado de prisão preventiva em desfavor de Adriano Soares dos Santos, suspeito pelo homicídio praticado contra Cláudio Adão da Silva. O suspeito foi preso em uma casa no bairro Módulo 6 por força de mandado expedido pela 3a Vara Criminal de Juína.

Cláudio Adão permaneceu internado por quase 20 dias em uma unidade de terapia intensiva, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 16 de outubro.

Durante investigações, equipes da Delegacia Municipal de Juína lideradas pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi, chegaram à participação do suspeito no crime. Outros dois menores de idade também foram apontados por participação no crime que culminou na morte de Cláudio Adão.

No dia 29 de setembro, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Vila Operária, onde um homem sofreu ferimentos de arma cortante. No local, os policiais apuraram que a vítima já havia sido encaminhada ao hospital da cidade. Dois adolescentes, menores de idade, que estavam em uma moto e tentaram fugir ao ver os policiais chegando ao local do crime, foram apontadas por pessoas que estavam próximas ao local do crime como participantes da ocorrência. Os policiais também apreenderam um canivete com marcas de sangue.

Ao ser interrogada pelos policiais no hospital, a vítima também apontou a participação do suspeito.

O suspeito Adriano Soares foi interrogado pelo delegado Marco Remuzzi e negou a participação no crime, afirmando que estava no local e viu apenas uma briga.

Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Juína, onde permanecerá à disposição da justiça.