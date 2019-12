Polícia Civil cumpre mandado de internação de adolescente envolvido em tentativa de homicídio

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, em ação da Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande (DEA-VG), cumpriu o mandado de internação contra um adolescente de 17 anos identificado como autor de tentativa de homicídio contra uma jovem, no município de Nossa Senhora do Livramento (42 km ao Sul de Cuiabá).

J.A.S. teve a ordem de internação decretada pela justiça por ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O crime ocorreu no dia 22 de agosto, por volta das 23h20, quando após sair da casa do namorado, a vítima foi abordada pelo suspeito em um semáforo na Avenida Júlio Campos, em Nossa Senhora do Livramento. Na ocasião, o adolescente parou em frente ao carro da vítima e efetuou o disparo de arma de fogo. O crime somente não foi consumando por circunstâncias alheias a vontade do suspeito, uma vez que a vítima arrancou com o veículo, conseguindo escapar do atentado e imediatamente procurou a Polícia.

Após ser identificado, o suspeito teve o mandado de internação expedido pela Justiça, cumprido pelos policiais da DEA-VG, na região central de Nossa Senhora do Livramento.

Após ter a ordem judicial cumprida, o menor foi encaminhado a DEA-VG, onde foi ouvido pelo delegado, Afonso da Silva Monteiro Junior e posteriormente encaminhado a unidade socioeducativa masculina de Cuiabá.

Participaram do cumprimento da ordem de internação, o chefe de operações da DEA-VG, Galvão e pelo investigador de polícia, Salvador.