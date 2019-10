Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra autor de roubo qualificado

Assessoria | PJC-MT

Dois traficantes, um deles menor de idade, flagrados com nove tabletes de maconha que seriam comercializados no interior do Estado foram detidos pela Polícia Judiciária Civil, no final da tarde de sexta-feira (04.10), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O suspeito, R.L.S.M.,39, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e o adolescente, R.A.N., 17, responderá pelos atos infracionais análogos aos mesmos crimes.

As diligências iniciaram após os policiais da DRE receberem denúncia de que duas pessoas estavam transportando em um veículo de aplicativo Uber grande quantidade de entorpecente da região do tijucal, em Cuiabá.

Na região, os policiais realizaram a abordagem do veículo Ford Ka, que levava os suspeitos. No porta-malas do carro, os policiais encontraram uma mochila preta carregada com 9 tabletes de maconha.

Durante entrevista, o adolescente assumiu a propriedade da droga e disse que o outro suspeito estava o ajudando, indicando o local onde ele compraria a droga, que seria levada para cidade de Tabaporâ.

Os suspeitos foram conduzidos a DRE, onde durante revista pessoal foram encontradas com eles, três porções de cocaína. Diante das evidências, após os procedimentos de praxe, foi lavrado o flagrante por tráfico e associação para o tráfico.