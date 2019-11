Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de crime sexual

Assessoria | PJC-MT

Um jovem apontado como um dos autores de furto na Guarda Mirim em Colíder (650 km ao Norte da Capital) foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta segunda-feira (25.11), durante trabalho ininterrupto de investigação do crime.

No momento da prisão, o suspeito, de 18 anos, estava com o mesmo boné utilizado no dia do crime, além de ser flagrado com o aparelho celular furtado da unidade. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado majorado. O segundo envolvido é menor de idade e apesar de já identificado continua foragido.

O crime ocorreu, no dia 23 de novembro, quando dois indivíduos ingressaram no pátio da Guarda Mirim, pulando o muro do prédio e em seguida arrombando a porta. Do local, os suspeitos subtraíram um aparelho celular avaliado em aproximadamente R$ 2 mil, além de cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro.

Assim que foi acionada do furto, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências, buscando as imagens do circuito interno de segurança e conseguindo identificar os envolvidos no crime. Com base nos levantamentos, os policiais realizaram a detenção do jovem que estava com o mesmo boné que aparecia nas imagens, além do aparelho celular furtado do órgão e R$ 165 em dinheiro na carteira.

Em continuidade as diligências, em buscas na casa do suspeito, os policiais apreenderam mais R$ 300 em dinheiro, sendo duas pessoas que estavam na residência conduzidas para prestar esclarecimentos.

Após ser interrogado pelo delegado, Ruy Guilherme Peral da Silva, o autor do crime foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pela escalada (pular o muro) e rompimento de obstáculo (arrombamento), e majorado pelo repouso noturno, além do crime de corrupção de menores.

Não foi arbitrada fiança ao suspeito e o delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva com objetivo de garantir a ordem pública, uma vez que o jovem já teve envolvimento em diversos crimes no município.

De acordo com o delegado, o segundo envolvido também foi identificado. Trate-se de um menor de idade, que continua foragido e que tem várias passagens pela Polícia. “O adolescente identificado já foi alunos da guarda mirim, porém foi expulsa da entidade, por ter praticado o furto contra uma colega”, disse.

“Foi uma investigação exitosa, rápida em que foram colhidas todas as informações necessárias para esclarecimento do crime. É um ponto positivo para a sociedade, para Polícia Civil, que não tem medido esforços para combater crimes patrimoniais no município”, frisou Ruy Guilherme.