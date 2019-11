Policia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de latrocínio tentado

Assessoria/PJC-MT

Em operação conjunta, equipes da Polícia Judiciária Civil de Apiacás e Nova Bandeirantes, no extremo norte de Mato Grosso, cumpriu mandado de prisão contra um homem suspeito do crime de latrocínio tentado. A.F.S. estava foragido há quase um mês e foi localizado em região de fazenda na manhã desta sexta-feira (08.11), em Apiacás.

No dia 13 de outubro deste ano, por volta de uma hora da manhã, dois homens invadiram a casa da vítima, W.A.R., localizada na área central de Apiacás, denominada Carandiru, onde se concentram diversos bares. Utilizando armas brancas, os dois homens chagaram à residência de W.A.R. a chamando pelo apelido, e agrediram fisicamente a vítima, roubando dinheiro.

Em diligências para esclarecer o crime, os policiais civis conseguiram prender em flagrante um dos suspeitos, A.T.N., porém o outro homem conseguiu fugir do cerco policial.

O delegado Eugênio Rudy Junior representou pela prisão do segundo suspeito, deferida pela Justiça de Apiacás. De acordo com o delegado, após o crime, o suspeito A.F.S. passou a se esconder em regiões de fazenda, a fim de não ser encontrado pela Polícia, sendo localizado na zona rural do município nesta sexta-feira.

O suspeito permanecerá à disposição da justiça.