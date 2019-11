Polícia Civil cumpre mandados com objetivo de apurar furto qualificado de veículos em Mirassol D’Oeste

Assessoria | PJC-MT



A Polícia Judiciária Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (04.11), uma operação com objetivo de apurar crimes de furto qualificado de veículo, ocorridos em Mirassol D’Oeste (300 km ao Oeste de Cuiabá). Na ação foram cumpridas ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, contra suspeitos identificados como autores dos crimes.

Durante o cumprimento de um dos mandados, houve troca de tiros e o policial Peterson Santos de Campos, foi atingido com um disparo na cabeça. O autor dos disparos, Maicon Silva Hupp, conhecido como “Mickey Mouse”, também foi atingido na região do abdômen. O policial e o suspeito foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Cáceres, onde encontram-se em estado estável.

A operação tinha como alvo, suspeitos identificados nas investigações da Delegacia de Mirassol D’Oeste, como um dos autores do furto qualificado circunstanciado, praticado no pátio do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), do município.

O crime ocorreu no dia 29 de setembro, quando suspeitos aproveitaram do período noturno e da ausência de vigilância do prédio do Indea, para romper o cadeado do portão de entrada do órgão e subtrair dois veículos, um Volkswagem Saveiro e um Fiat Strada. No dia 25 de outubro, os mesmos suspeitos, subtraíram uma caminhonete Ford F-4000, que estava estacionada em frente a uma residência.

Com a identificação dos autores, foi representado pelos mandados de prisão e de busca e apreensão, os quais foram deferidos pela Justiça. Na manhã desta segunda-feira (04), foi deflagrada a operação para cumprimento das ordens judiciais.

Na residência de Maicon, ao perceber a ação da polícia, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe, atingido o investigador Peterson Santos de Campos, na cabeça. Para revidar a injusta a agressão, os policiais também efetuaram disparos, ocasião em que o suspeito foi atingido no abdômen.

Na casa, foram apreendidas várias armas de fogo e munições, entre elas, uma espingarda de pressão 5,5 mm; uma escopeta calibre 12, um revólver calibre 22, uma pistola 45, 11 munições calibre 12, 05 munições calibre 22, 12 cartuchos calibre 12, 03 calibre 28, além de frascos de pólvora e chumbos, blança de precisão, e porções de maconha e cocaína.

Segundo o delegado, Alexandre da Silva Nazareth, a operação tem outros alvos e as diligências estão em andamento.