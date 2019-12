Polícia Civil cumpre nove mandados de buscas e prende uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas

Assessoria | PJC-MT

Um gesto pequeno, mas que representou muito para uma criança. Em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste de Cuiabá), um policial do município realizou o desejo de um menino de apenas 5 anos, de andar na moto do ‘Capitão América’.

A motocicleta pertence ao investigador de polícia Sebastião Faria, lotado na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda, que customizou o veículo modelo Today 1984 em uma Café Racer com símbolo do famoso personagem das histórias em quadrinhos americanos publicadas pela Marvel Comics e que ganhou também as telas dos cinemas.

Morador de Pontes e Lacerda, o pequeno Asaf dos Santos Martins, 5 anos, avistava com frequências pelas vias da cidade, a motocicleta estilizada com o super herói predileto, o Capitão América.

A moto sempre despertava a curiosidade e o interesse do garoto, que ficava fascinado e dizia para sua mãe a vontade que seu sonho era andar na moto do Capitão América.

Ao tomar conhecimento da admiração, o policial civil foi nesta quarta-feira (27.11), de surpresa até a casa de Asaf, e convidou seu “novo amigo” para dar um volta na moto. A felicidade do pequeno foi imediata. Com muita alegria e euforia, o menino de cinco anos aceitou o convite do investigador de polícia e saíram para passear.

Depois das divertidas volta pelas ruas, os dois foram para Delegacia de Pontes e Lacerda, onde Asaf teve a oportunidade de conhecer um pouco da rotina da unidade policial.

Depois da visita Asaf à unidade policial, Sebastião Faria descobriu também que existem vários “heróis sem capa”. “Afinal, somos heróis de nossa própria história”, comenta o investigador.

“Essa ação é reflexo do programa De Cara Limpa Contra as Drogas, desenvolvido pela Polícia Civil, com crianças e adolescentes em idade escolar, visando a prevenção e a busca de um futuro melhor”, destacou Faria.