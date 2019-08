Polícia Civil cumpre prisão de cadeirante foragido por homicídio em Confresa

Assessoria | PJC-MT

Dois homens acusados de aplicar golpes através de um site de compra e venda de produtos pela Internet foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (07.08), após serem identificados em investigações da 2ª Delegacia de Polícia do Cristo Rei, em Várzea Grande. Os suspeitos, J.J.R.C., 31, e D.P.S., 19, utilizavam o nome de piloto de avião, para aplicar os golpes nas vítimas.

As investigações iniciaram após a equipe de investigadores da 2ª Delegacia de Polícia do Cristo Rei receber denúncia anônima sobre um estelionatário que contactava vítimas através do site OLX, utilizando o nome do piloto, para aplicar os golpes do envelope vazio e do depósito falso.

Segundo as informações, o golpista buscaria um aparelho celular Iphone 7, adquirido através do golpe, com a vítima no bairro Jardim Aeroporto. Com base na denúncia, os policiais foram até o local, onde flagraram a entrega do aparelho a um motorista do aplicativo de Uber. Os policiais seguiram o motorista flagrando o momento em que o aparelho foi entregue a um dos estelionatários.

Após a abordagem do suspeito, os policiais encontraram em seu celular pessoal, diversas conversas com o seu comparsa, que tinha função de encontrar as vítimas através do site, utilizando o nome do piloto para garantir as compras falsas. Entre as mensagens, estava a conversa em que um suspeito orientava o outro a buscar o aparelho celular recém-adquirido com o golpe.

Em continuidade as diligências, os investigadores foram até um lava-jato no bairro Jardim Vitória, onde foi realizada a prisão do segundo estelionatário. Os dois foram conduzidos a Delegacia, onde em checagem no sistema, foram encontrados vários boletins de ocorrências registrados por vítimas de estelionato que mencionavam o nome do piloto (utilizado pelo suspeito).

Os suspeitos foram interrogados pelo delegado, Romildo Grota, que diante das evidências lavrou o flagrante pelo crime de estelionato.