Polícia Civil cumpre prisão de foragido com várias passagens

Assessoria | PJC-MT

Visando alertar e levar esclarecimentos sobre crimes contra idoso, a Polícia Judiciária Civil, por meio do Núcleo de Atendimento ao Idoso, da 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, vem promovendo atividades orientativas para profissionais atuantes no transporte coletivo público.

A ação de cunho social e preventivo é desenvolvida em parceira com o Conselho Municipal do Idoso de Cuiabá, e tem como um dos objetivos esclarecer o papel do Núcleo de Atendimento ao Idoso. A primeira palestra foi realizada na manhã desta quarta-feira (08.10), na empresa Pantanal Transporte.

Na ocasião, a apresentação iniciou com a fala do presidente do Conselho do Idoso de Cuiabá, senhor Jerônimo Urei, seguidos das psicólogas da empresa que explanaram sobre o tema abordado, e na sequencia, o delegado do Núcleo do Idoso, Vitor Chab Domingues.

De acordo com Vitor Chab Domingues, inicialmente a programação contempla três empresas de ônibus intermunicipal, tendo como público-alvo os motoristas de ônibus e a comunidade de forma geral. Na ocasião, foram apresentadas as atribuições do Núcleo de Atendimento ao Idoso.

“A palestra tem como foco principal a orientação, a cerca dos crimes tipificados no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) principalmente em relação a discriminação por motivo de idade. A ideia é orientar os motoristas a ter paciência e ter expertise para oferecer um tratamento diferenciado ao público idoso”, destacou o delegado.

Além da Polícia Civil participaram do evento, funcionários da empresa Pantanal Transporte, da área jurídica, gestão de pessoas, motoristas e presidentes dos conselhos dos idosos dos bairros da região metropolitana da capital.

Conforme programação, a segunda palestra acontece na próxima terça-feira (15.10), na empresa Expresso Caribus. Já no dia 22 de outubro, também terça-feira, o evento será realizado na Integração Transporte.

A proposta também visa abranger o trabalho orientativo para profissionais que trabalham em bancos, como os vigilantes, em unidades de saúde como UPAs, hospitais, entre outros segmentos.